25
o
بيروت
25
o
طرابلس
21
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
21
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
إجلاء ضابط بالاستخبارات الأميركية من صربيا بسبب "متلازمة هافانا"
Lebanon 24
29-09-2021
|
13:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أجلت وكالة المخابرات المركزية ضابط مخابرات يعمل في صربيا في الأسابيع الأخيرة بعد أن أصيب بأعراض خطيرة تتفق مع الهجمات العصبية المعروفة اسم "متلازمة هافانا".
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" فإن الحادث الذي وقع في البلقان، والذي لم يتم الإبلاغ عنه من قبل، هو الأحدث فيما وصفه مسؤولون أميركيون بأنه توسع مطرد في الهجمات على الجواسيس والدبلوماسيين الأمريكيين المنتشرين في الخارج من قبل مهاجمين مجهولين باستخدام ما يشتبه مسؤولون حكوميون وعلماء بأنه شكل من أشكال الطاقة الموجهة تتسبب بظهور تلك الأعراض.
وأشارت الصحيفة إلى أن الهجمات المستمرة، أثارت "الإحباط داخل الحكومة الأميركية واستنزفت الروح المعنوية في وزارة الخارجية ووكالة المخابرات المركزية".
ونقلت عن مسؤولين أن "بعض الدبلوماسيين والجواسيس المحترفين أصبحوا مترددين في تولي وظائف في الخارج خوفا على أنفسهم وعائلاتهم".
ومعروف أن متلازمة هافانا هي حالة غامضة تم الإبلاغ عنها لأول مرة في عام 2016 عندما عانى موظف في السفارة الأميركية في كوبا من الصداع وفقدان السمع ومشاكل في الذاكرة وأعراض أخرى.
وسبق أن أفادت السلطات الأمريكية بأن حوالي 40 من دبلوماسييها في هافانا تعرضوا منذ تشرين الثاني 2016 لتأثير خارجي مجهول وصفته وسائل الإعلام بالهجمات الصوتية.
وفي سبتمبر 2017 خفضت واشنطن عدد موظفي سفارتها في هافانا بنسبة 60%، لكن لاحقا تم تسجيل مثل هذه الحوادث في كل من الصين وروسيا وحتى داخل الولايات المتحدة.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
أيام ايجابية لمواليد 5 أبراج.. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
أيام ايجابية لمواليد 5 أبراج.. هل أنت من بينهم؟
04:00 | 2021-09-29
29/09/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
3 أبراج مغرورة ومتكبرة تزعج الآخرين بتصرفاتها.. من هي؟
Lebanon 24
3 أبراج مغرورة ومتكبرة تزعج الآخرين بتصرفاتها.. من هي؟
00:30 | 2021-09-29
29/09/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو السوق الموازية :هبوط وارتفاع وهذا ما ينتظر اللبنانيين في تشرين الأول
Lebanon 24
سيناريو السوق الموازية :هبوط وارتفاع وهذا ما ينتظر اللبنانيين في تشرين الأول
02:30 | 2021-09-29
29/09/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تخطيه أمس الـ 17 ألف ليرة.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد تخطيه أمس الـ 17 ألف ليرة.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
02:25 | 2021-09-29
29/09/2021 02:25:06
Lebanon 24
Lebanon 24
صدور الجدول الجديد للمحروقات.. إليكم كيف أصبحت الأسعار
Lebanon 24
صدور الجدول الجديد للمحروقات.. إليكم كيف أصبحت الأسعار
01:59 | 2021-09-29
29/09/2021 01:59:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:30 | 2021-09-29
النرويج تتهم ألمانيّا من أصل إيراني بانتهاك العقوبات على طهران
16:00 | 2021-09-29
روسيا تتقرب من دول الشرق الأوسط وعلى أميركا القلق
15:30 | 2021-09-29
إكسبو 2020 دبي: حدث استثنائي دولي يفتح أبوابه غدا للجمهور
15:30 | 2021-09-29
غوتيريش: الحرب النووية لن تصنع منتصرين
15:00 | 2021-09-29
بوتين ينصح أردوغان بالتطعيم في المرة القادمة بلقاح "سبوتنيك V"
14:30 | 2021-09-29
القبض على المسؤولين عن تسمم عشرات المواطنين في بنغازي
فيديو
بعدما فقدت والديها.. دنيا سمير غانم تبكي بحرقة في اول ظهور لها (صور وفيديو)
Lebanon 24
بعدما فقدت والديها.. دنيا سمير غانم تبكي بحرقة في اول ظهور لها (صور وفيديو)
05:00 | 2021-09-28
29/09/2021 23:32:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رقصها المثير للجدل مع راغب علامة.. روجينا تعلق لأول مرة وهذا موقف زوجها (فيديو)
Lebanon 24
بعد رقصها المثير للجدل مع راغب علامة.. روجينا تعلق لأول مرة وهذا موقف زوجها (فيديو)
06:20 | 2021-09-27
29/09/2021 23:32:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بونيتا سعادة عاتبة على أنابيلا هلال.. وتنشر صورة والدها بعد اعتناقه الإسلام (فيديو)
Lebanon 24
بونيتا سعادة عاتبة على أنابيلا هلال.. وتنشر صورة والدها بعد اعتناقه الإسلام (فيديو)
05:00 | 2021-09-26
29/09/2021 23:32:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact