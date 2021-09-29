عربي-دولي

بوتين ينصح أردوغان بالتطعيم في المرة القادمة بلقاح "سبوتنيك V"

Lebanon 24
29-09-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-869374-637685394717110537.jpg
Doc-P-869374-637685394717110537.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نصح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بالتطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي في المرة القادمة.
وقال الرئيس الروسي خلال لقائه بنظيره التركي: "على الرغم من أنني أمضيت يوما كاملا مع شخص مصاب بكورونا، إلا أنني لم أُصب بالمرض. لهذا في المرة القادمة عندما تقوم بالتطعيم، عليك بـ"سبوتنيك V".
ودار نقاش بين الزعيمان حول من يملك أكثر أجسامًا مضادة. وأوضح بوتين أنه من المستحيل المقارنة هنا، وفقا لاختلاف أساليب الحساب لدى الجميع.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 14 أيلول، أنه سيلتزم بنظام العزل الذاتي على خلفية اكتشاف إصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به.
وتستضيف مدينة سوتشي الروسية، اليوم الأربعاء، لقاء قمة بين الرئيسين الروسي والتركي، يعتبر الأول "وجها لوجه" لهما دون حضور أي مسؤولين آخرين، منذ بداية آذار عام 2020، ومحور المحادثات، هو العلاقات الثنائية والمشاكل الإقليمية، والأوضاع في سوريا وليبيا وأفغانستان ومنطقة القوقاز.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2021-09-29
16:00 | 2021-09-29
15:30 | 2021-09-29
15:30 | 2021-09-29
14:30 | 2021-09-29
14:00 | 2021-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website