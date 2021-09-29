بوتين ينصح أردوغان بالتطعيم في المرة القادمة بلقاح "سبوتنيك V"

نصح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بالتطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي في المرة القادمة.



ودار نقاش بين الزعيمان حول من يملك أكثر أجسامًا مضادة. وأوضح بوتين أنه من المستحيل المقارنة هنا، وفقا لاختلاف أساليب الحساب لدى الجميع. وقال الرئيس الروسي خلال لقائه بنظيره التركي: "على الرغم من أنني أمضيت يوما كاملا مع شخص مصاب بكورونا، إلا أنني لم أُصب بالمرض. لهذا في المرة القادمة عندما تقوم بالتطعيم، عليك بـ"سبوتنيك V".ودار نقاش بين الزعيمان حول من يملك أكثر أجسامًا مضادة. وأوضح بوتين أنه من المستحيل المقارنة هنا، وفقا لاختلاف أساليب الحساب لدى الجميع.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 14 أيلول، أنه سيلتزم بنظام العزل الذاتي على خلفية اكتشاف إصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به.

وتستضيف مدينة سوتشي الروسية، اليوم الأربعاء، لقاء قمة بين الرئيسين الروسي والتركي، يعتبر الأول "وجها لوجه" لهما دون حضور أي مسؤولين آخرين، منذ بداية آذار عام 2020، ومحور المحادثات، هو العلاقات الثنائية والمشاكل الإقليمية، والأوضاع في سوريا وليبيا وأفغانستان ومنطقة القوقاز.