غوتيريش: الحرب النووية لن تصنع منتصرين

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الحرب النووية لن يكون فيها منتصرون، مشيرًا إلى أن النتيجة الوحيدة لتلك الحرب هي سقوط الضحايا.



ولفت أمين عام الأمم المتحدة إلى أن البشرية أصبحت على بعد خطوة واحدة من اندلاع حرب تقود إلى إبادة جماعية.

وقال: "يمكن لسوء فهم أو تحرك غير محسوب أو حسابات خاطئة أن يقود لضغطة على زر إطلاق الحرب النووية، التي ستبيد البشر".

ودعا غوتيريش، إلى إزالة ما وصفه بـ "السحابة النووية" والانطلاق نحو حقبة جديدة من الحوار والثقة المتبادلة والسلام الذي نحتاجه جميعا.

وتتسابق العديد من دول العالم على امتلاك أسلحة نووية جديدة بينما تحاول دول غير نووية اللحاق بركب الدول النووية، التي تمتلك أسلحة نووية ووسائل إطلاقها في البر والبحر والجو. ونشر غوتيريش، تدوينة على "تويتر" جدد فيها تأكيده خطورة الحرب النووية، التي يمكن أن تقود إلى إبادة البشر على بكرة أبيهم.ولفت أمين عام الأمم المتحدة إلى أن البشرية أصبحت على بعد خطوة واحدة من اندلاع حرب تقود إلى إبادة جماعية.وقال: "يمكن لسوء فهم أو تحرك غير محسوب أو حسابات خاطئة أن يقود لضغطة على زر إطلاق الحرب النووية، التي ستبيد البشر".ودعا غوتيريش، إلى إزالة ما وصفه بـ "السحابة النووية" والانطلاق نحو حقبة جديدة من الحوار والثقة المتبادلة والسلام الذي نحتاجه جميعا.وتتسابق العديد من دول العالم على امتلاك أسلحة نووية جديدة بينما تحاول دول غير نووية اللحاق بركب الدول النووية، التي تمتلك أسلحة نووية ووسائل إطلاقها في البر والبحر والجو.

ويوجد في العالم 9 دول نووية، 5 منها تعترف بامتلاك السلاح النووي رسميا وهي روسيا والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والصين وفرنسا، بينما لا تعترف الدول الباقية وهي كوريا الشمالية والهند وإسرائيل وباكستان بامتلاك سلاح نووي بصورة رسمية.

ويصل إجمالي عدد الرؤوس النووية في العالم وفقا لآخر الإحصائيات في 2021 إلى 13 ألف و80 رأس نووي بينها 3825 رأسا نوويا في وضع الإطلاق.