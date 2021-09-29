عربي-دولي

النرويج تتهم ألمانيّا من أصل إيراني بانتهاك العقوبات على طهران

Lebanon 24
29-09-2021 | 16:30
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اتهم الادعاء النرويجي أستاذا جامعيا ألمانيا من أصل إيراني في جامعة "إن تي إن يو" في تروندهايم، بانتهاك العقوبات على إيران بدعوة باحثين زائرين، والسماح لهم بدخول مختبر في البلاد.
وقال الادعاء النرويجي إن "الباحثين الزائرين اطلعوا على معلومات قد تفيد في البرنامج الإيراني النووي".
وذكر موقع "إن آر كيه"، أنه "خلال الفترة من فبراير 2018 إلى 2019، دعا الأستاذ الجامعي الذي لم تنشر هويته، أربعة باحثين إيرانيين إلى جامعة "إن تي إن يو" في تروندهايم، ثالث أكبر مدينة في النرويج وتباينت فترات إقامة الضيوف".
وقال المدعي فريدريك رانكه: "الخطير هنا هو أن أفرادا من إيران سمح لهم بالوصول لهذه المعلومات، وهذه المعرفة قد تفيد في برنامج إيران النووي... لا نقول إنها كذلك، وإنما هناك خطر محتمل قائم لذلك".
وأضاف أن "الأستاذ اتهم بانتهاك العقوبات على إيران، ولوائح تصدير المعلومات وقانون انتهاك البيانات في النرويج ويواجه عقوبة السجن التي قد تصل لعشر سنوات في حال أدين".
ووفقا لمحاميه النرويجي برينيولف ريزنيس، ينفي الأستاذ الجامعي ارتكاب أي جرم، وقال  إن موكله غادر النرويج لكنه مستعد للعودة لمحاكمته.
وأضاف: "ليس هناك في المعلومات التي تلقوها والمشروعات التي عملوا عليها ما يمكن من الإسهام في المجال النووي بأي شكل".
المصدر: روسيا اليوم
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