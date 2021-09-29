إكسبو 2020 دبي: حدث استثنائي دولي يفتح أبوابه غدا للجمهور

يفتتح غدا "معرض إكسبو 2020 دبي"، في حدث اقتصادي استثنائي، في حفل تحييه نخبة من الفنانين العرب. ويعرض حفل الافتتاح الرسمي في مطاري أبوظبي ودبي الدوليين.ويعقب حفل الافتتاح في اليوم التالي ثلاثة عروض للألعاب النارية في أنحاء مختلفة من مدينة دبي في مناسبة انطلاقة فعاليات الحدث الدولي وفتح أبوابه للجمهور.وتقام فعاليات الألعاب النارية مساء الأول من تشرين الأول 2021 الثامنة وعشرين دقيقة في "دبي فيستيفال سيتي"، "ذا بوينت" (نخلة جميرا)، "برواز دبي".