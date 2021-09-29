عربي-دولي

واشنطن تعلن أنها لن "تطبّع" أو "تطوّر" العلاقات مع سوريا

Lebanon 24
29-09-2021 | 19:52
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أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، الأربعاء، أنها لا تعتزم "تطبيع أو ترقية" العلاقات الدبلوماسية مع نظام بشار الأسد في سوريا، كما أنها لا تشجع الآخرين على القيام بذلك، وفق متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية.
وجاءت تصريحات المسؤول الأميركي ردا على أسئلة رويترز فيما إذا كانت واشنطن تشجع وتدعم التقارب بين الأردن وسوريا بعد أن أعاد الأردن فتح معبره الحدودي الرئيسي مع سوريا بالكامل الأربعاء.
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