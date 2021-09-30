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عربي-دولي
لتجنب "إغلاق" الحكومة الأميركية.. تمرير قانون وإعلان جلسة أساسية
Lebanon 24
30-09-2021
|
03:30
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مرر مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون لتعليق سقف الدين، بدعم من الحزب الديمقراطي حيث جاءت نتيجة التصويت 219 مقابل 212، في حين أعلن أعضاء الحزب في مجلس الشيوخ عقد جلسة، الخميس، للتصويت على موازنة من شأنها منع "الإغلاق الحكومي" المتوقع بحلول يوم الجمعة.
وجاءت النتيجة بعد أن اتفق الديمقراطيون داخل المجلس للتصويت لصالح مشروع القانون للضغط على الجمهوريين داخل مجلس الشيوخ في سبيل تمريره.
ويتطلب تمرير هذا القانون في مجلس الشيوخ موافقة ثلثي أعضاء المجلس أي ستين عضوا.
وقد فشل الديمقراطيون، يوم أمس الثلاثاء، في تمرير مشروع قانون خاص بتمويل الأنشطة الحكومية وتعليق سقف الدين بعدما صوت 48 ضده ويسعى الآن الديمقراطيون على إيجاد حل سريع لعمل بعض التغيرات في بنود مشروع قانون لتجنب إغلاق الحكومة قبل الجمعة.
من جهته، أعلن زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور تشاك شومر، الأربعاء، أنّ المجلس سيصوّت، صباح الخميس، على مشروع قانون موازنة للحؤول دون انقطاع التمويل عن الحكومة الفيدرالية وإصابة مؤسساتها بحالة شلل اعتباراً من الجمعة.
وقال شومر إنّه فور إقراره في مجلس الشيوخ سيحال مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه أيضاً الديموقراطيون، لكي يقرّه بدوره ويحيله إلى الرئيس، جو بايدن، للمصادقة عليه ونشره قانوناً نافذاً قبل حلول منتصف الليل وانتهاء السنة المالية الجارية.
وإذا لم يقرّ هذا القانون قبل بدء السنة المالية الجديدة في الدقيقة الأولى من فجر الجمعة، ينقطع التمويل عن الحكومة الفيدرالية وتصبح مؤسساتها في حالة "إغلاق".
المصدر: الحرة
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