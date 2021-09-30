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عربي-دولي
واشنطن تؤكد أنها لن ترفع مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق
Lebanon 24
30-09-2021
|
06:30
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قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ليس لديها خطط "لتطبيع أو رفع مستوى" العلاقات الدبلوماسية مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، ولا تشجع الآخرين على ذلك أيضا.
جاءت التصريحات ردا على أسئلة من رويترز بشأن ما إذا كانت واشنطن تشجع أو تؤيد تقاربا بين الأردن وسوريا، بعدما أعاد الأردن فتح معبره الحدودي الرئيسي مع سوريا بشكل كامل الأربعاء.
وتهدف الخطوة إلى إعطاء دفعة لاقتصادي البلدين اللذين يواجهان صعوبات، وتعزيز جهود دول عربية لإعادة الاندماج مع سوريا بعدما تم تجميد عضويتها في جامعة الدول العربية على إثر الحرب.
وأُعيد فتح معبر جابر في 2018 بعد أن طردت الحكومة السورية المسلحين من الجنوب، لكن جائحة كوفيد-19 أدت إلى فرض إجراءات للحد من انتقال فيروس كورونا.
وتأمل سوريا، التي تقول إن العقوبات الغربية هي السبب في مشاكلها الاقتصادية، أن يسهم توسيع روابطها التجارية مع الأردن في التعافي من آثار الحرب المدمرة.
وقالت مها العلي، وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية، لتلفزيون المملكة المحلي، إن الهدف من هذه التفاهمات هو تعزيز التبادل التجاري بين البلدين لتحقيق مصلحة الطرفين.
المصدر: سكاي نيوز
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