القمة الروسية التركية.. نهاية درامية بجملة "نبقى على تواصل"

انتهت القمة الروسية التركية في سوتشي على ضفاف البحر الأسود بين الرئيسين فلاديمير بوتن ورجب طيب أردوغان دون عقد مؤتمر صحفي مشترك ودون الكشف عن تفاصيل كبيرة عن نقاشاتهما باستثناء عبارة "لنبقى على تواصل".
ويبدو أن القمة الروسية التركية شهدت اجتماعا مشحونا رغم إعلان بوتن وأردوغان أن اللقاء كان "مفيدا وبناء".
وأعرب الرئيسان الروسي والتركي، الأربعاء، عن ارتياحهما للقائهما في روسيا الذي بحثا خلاله التوتر الأخير بين البلدين في سوريا.
وقال بوتن في ختام ثلاث ساعات من المحادثات: "شكرا لزيارتك. كان ذلك مفيدا جدا، سوف نبقى على اتصال"، وفق مشاهد بثها الكرملين.
من جهته، وصف أردوغان اللقاء بأنه "مثمر" دون كشف المزيد من التفاصيل، وكان هذا أول لقاء وجها لوجه بين الرئيسين منذ 18 شهرا في ظل التدابير المتخذة لمكافحة وباء كوفيد-19.
ولم يعقدا مؤتمرا صحفيا، لكن كان من المتوقع أن يبحثا الوضع في شمال سوريا، حيث أدت غارات روسية، الأحد الماضي، إلى مقتل 11 عنصرا من فصيل سوري موال لأنقرة، بحسب ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأعرب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الثلاثاء، عن أمله في أن تسمح هذه المحادثات بالعودة إلى "وضع من السلم" في المنطقة.
وكان بوتن أشاد في وقت سابق، الأربعاء، بقدرة أنقرة وموسكو على التوصل إلى "تسويات" رغم الصعوبات التي تطغى أحيانا على المفاوضات، فيما قال أردوغان: "أعتقد بوجود فائدة كبيرة في مواصلة تركيا وروسيا تعزيز علاقاتهما".