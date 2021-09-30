أردوغان يعزز العلاقة مع روسيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن لديه "شريك بديل في الصفقات التجارية والعسكرية"، في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسط توتر في العلاقات بين واشنطن وأنقرة، بشأن شراء الأخيرة الدفعة الثانية من منظومة الدفاع الجوي "إس 400" الروسية، وفق ما أفادت به صحيفة "نيويورك تايمز".وفي لقاء امتد لثلاث ساعات في مدينة سوتشي الروسية، على ساحل البحر الأسود، والأول من نوعه بين الرئيسين في غضون أكثر من عام، ناقش بوتين وأردوغان صفقات الأسلحة والعلاقات التجارية والمفاعل النووي الذي تقوم روسيا ببنائه في تركيا، فضلاً عن قضايا مهمة أخرى.وأشاد أردوغان خلال اللقاء بنظيره الروسي بـ"الصفقات العسكرية مع موسكو"، قائلاً إن التعاون بين البلدين "قطع شوطاً طويلاً"، و"لم يعد هناك طريقاً للعودة في هذا المجال".من جانبه، أثنى بوتين على صفقتين أبرمتهما بلاده مع تركيا تتعلقان بالطاقة، قائلاً إن "الاصطفاف مع روسيا كان بمثابة حماية لتركيا من أسعار الغاز الباهظة في أوروبا"، موضحاً أنه "عندما نرى عمليات صعبة ومضطربة نوعاً ما في سوق الغاز الأوروبية، تشعر تركيا بالثقة والاستقرار".لكن الصحيفة أكدت أنه على الرغم من تصريحات بوتين، إلا أن أسعار الغاز في الأسواق العالمية ارتفعت، وليس في أوروبا وحدها، كما لم يتضح بعد ما إذا كانت الترتيبات مع روسيا ستمنح أردوغان "الإنقاذ" الذي كان يحتاج إليه، من عدمه.صداقة وعداءوأشارت الصحيفة، إلى أن تسليط الضوء على تبعات هذه الصفقة على الولايات المتحدة، وليس المواجهات الجيوساسية بين موسكو وأنقرة، كان "محور" اللقاء الذي حظي بالأولية القصوى لدى الرئيسين.ففي الجزء العلني من هذا اللقاء، لم يقف بوتين، الذي يتمثل الهدف الأهم في سياسته الخارجية في تقويض "ناتو" والاتحاد الأوروبي، طويلاً عند التعاون التركي- الروسي في الصراعات التي تقف فيها البلدين على طرفي النقيض، على غرار إقليم ناجورنو قره باغ.