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أكثر من 100 قتيل بأعمال شغب في سجن بالإكوادور

Lebanon 24
30-09-2021 | 10:30
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أعلنت مصلحة السجون في الإكوادور أن عدد قتلى أعمال الشغب التي اندلعت في أحد السجون بالبلاد، ارتفع إلى 100 قتيل على الأقل وأن السلطات ما زالت تعمل لتحديد الحصيلة النهائية.

وقالت مصلحة السجون على “تويتر”: “يمكننا أن نؤكد حتى الآن أن هناك أكثر من 100 سجين قتلوا و52 آخرين أصيبوا في الأحداث التي وقعت يوم الثلثاء”، مضيفة أن التحقيقات لا تزال مستمرة.

وخلال أعمال العنف التي اندلعت في السجن، تم قطع رؤوس ستة من ضحايا الاشتباك، الذي يعد الثالث من نوعه في سجون البلاد هذا العام.

وخلال الأشهر الماضية، لقي أكثر من 100 شخص حتفهم في أعمال الشغب الدامية في منظومة السجون في الإكوادور، التي تضم نحو 39 ألف نزيل.

ولقي 79 شخصا على الأقل حتفهم في أعمال العنف في فبراير وما لا يقل عن 22 في تموز.
 
(الاناضول)
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