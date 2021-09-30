عربي-دولي

أكثر من 5 ملايين نازح داخل أفغانستان

Lebanon 24
30-09-2021 | 12:30
A-
A+
Doc-P-869743-637686183322230887.jpg
Doc-P-869743-637686183322230887.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وسائل إعلام أفغانية عن نزوح أكثر من 5 ملايين شخص داخليا في أفغانستان، بسبب توتر الأوضاع بعد بدء سيطرة حركة "طالبان" على السلطة في البلاد.

وبحسب قناة "أريانا" نيوز التلفزيونية الأفغانية، الخميس، نقلا عن بيانات من منظمات إنسانية، منها منظمة العفو الدولية، فإن أكثر من 5 ملايين نازح في حاجة ماسة إلى المساعدة، وسط الأزمة الإنسانية المتزايدة في أفغانستان.

ودعا بيان المنظمة المجتمع الدولي إلى ضمان عدم انقطاع إيصال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.

وقالت القناة إن آلاف الأشخاص الفارين من الحرب والدمار يعيشون في مخيمات مؤقتة في كابل، حيث لا يحصلون على المساعدة الطبية، ويجري توزيع الطعام عليهم بشكل غير منتظم.

ونقلت "أريانا نيوز" عن شهود أنهم يعيشون ظروفا قاسية في المخيمات.

وقال أحد النازحين: "يعيش اللاجئون (النازحون) من مختلف المقاطعات في ظروف صعبة في الخيام، ولم تتولى حتى الآن السلطات في كابل أو أي منظمة أخرى وضع هؤلاء الناس".

من جهتها قالت السلطات في الحكومة المؤقتة التي أنشأتها حركة طالبان، أن عدد النازحين في الواقع يبلغ حوالي مليون شخص.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2021-09-30
16:17 | 2021-09-30
16:00 | 2021-09-30
15:30 | 2021-09-30
15:02 | 2021-09-30
15:00 | 2021-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website