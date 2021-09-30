القبض على امرأة ألمانية تبلغ 96 عاما "اشتركت في قتل 11412 شخصا"

أمر قاض ألماني بإلقاء القبض على امرأة تبلغ من العمر 96 عاما، بسبب اتهامها بارتكاب جرائم حرب.وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فقد أصدر قاض ألماني مذكرة توقيف بحق امرأة تبلغ من العمر 96 عاما، لم تحضر عند افتتاح محاكمتها بتهمة المساعدة والتحريض على القتل الجماعي في معسكر اعتقال نازي خلال الحرب العالمية الثانية.وكانت المرأة التي تدعى إيرمجارد فورشنر تعمل كاتبة على الآلة الكاتبة في معسكر اعتقال شتوتهوف بين عامي 1943 و 1945.وتقول مذكرة التوقيف الصادرة بحقها إنها أسهمت من خلال عملها في قتل 11412 شخصًا عندما كانت كاتبة على الآلة الكاتبة.وأوضحت الصحيفة أن عمر إيرمجارد وقت مشاركتها في كل تلك الجرائم كان 18 عاما، أثناء بداية عملها في هذا المعسكر.