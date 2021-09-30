عربي-دولي

مقتل بن لادن قد يكون "تمثيلية"... شهود عيان لديهم رواية أخرى

Lebanon 24
30-09-2021 | 13:30
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قد تكون عملية اغتيال زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن، في باكستان تمثيلية وفقا لما ذكره شهود عيان.

وقيل في رواية رسمية إن عملية اغتيال بن لادن نقذتها قوة "الكوماندوز" الأميركي في 2 أيار 2011 في باكستان.

إلا أن الصحفي الباكستاني، سهيل عباسي، الذي أجرى تحقيقا صحفيا في موقع الحادث، قال لـ"سبوتنيك" "إنها عملية تمثيلية احتاجتها الولايات المتحدة الأميركية لكيلا تفقد ماء الوجه أمام المجتمع الدولي والمواطنين".
ومن جانبه قال أحد الشهود، رجاء هارون، الذي كان منزله يبعد بضعة أمتار عن المبنى الذي كان من المفروض أن يتواجد فيه بن لادن في الحي الذي عاشت فيه عائلة بن لادن في الأعوام القليلة الماضية: "كلنا على ثقة بأن بن لادن لم يكن موجودا في المبنى".

وأضاف أنهم اندهشوا حين أعلنت وسائل الإعلام مقتل بن لادن.
وحسب مصادر أميركية فإن بن لادن القتيل، دفن في البحر لكيلا يصبح قبره مزارا للإرهابيين.   
المصدر: سبوتينك
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