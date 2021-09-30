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"لا تراجع" عن أس-400.. إردوغان يريد تعويضات من واشنطن

Lebanon 24
30-09-2021 | 14:30
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا تعتزم المطالبة بتعويض عن استبعادها من برنامج طائرات أف -35 المقاتلة الشبحية بقيادة الولايات المتحدة، ربما خلال اجتماع مع الرئيس الأميركي جو بايدن على هامش اجتماع مجموعة العشرين الشهر المقبل.

وقال أردوغان، متحدثا إلى الصحفيين خلال رحلة العودة من اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء، إنه لن يكون هناك "تراجع" عن الاتفاق مع روسيا لشراء تركيا لأنظمة الدفاع الصاروخي المتطورة أس-400. 

وأدت تلك الصفقة إلى إزالة تركيا العضو في الناتو من البرنامج الدولي الذي ينتج طائرات مقاتلة من طراز أف-35.

وأشار أردوغان إلى أنه يأمل في لقاء بايدن في اجتماع مجموعة العشرين في روما لمناقشة مشروع أف-35، بما في ذلك 1.4 مليار دولار دفعتها تركيا قبل طردها من البرنامج. وأضاف أردوغان إن اجتماعًا آخر بين الزعيمين التركي والأميركي قد يُعقد أيضًا على هامش مؤتمر المناخ في نوفمبر في غلاسكو باسكتلندا.

وتابع أردوغان قوله "لقد دفعنا 1.4 مليار دولار، فما الذي سيحدث؟ نحن لم نكسب هذه الأموال بسهولة. إما سيعطوننا طائراتنا أو يعطوننا المال".

لدى سؤاله عن خطط تركيا لشراء أنظمة أس -400 إضافية على الرغم من التهديدات بفرض مزيد من العقوبات الأميركية، أجاب أردوغان: "عملية أس -400 مستمرة. ليس هناك عودة الى الوراء." ووردت تصريحاته من قبل قناة الأخبار التركية الخاصة إن تي في ووسائل الإعلام الأخرى.

تم طرد تركيا من برنامج أف-35 وفُرضت عقوبات على مسؤوليها الدفاعيين بعد أن اشترت البلاد نظام الدفاع الصاروخي الروسي الصنع أس-400 قبل عامين. تعترض الولايات المتحدة بشدة على استخدام أعضاء الناتو للنظام الروسي، قائلة إنه يشكل تهديدًا أمنيًا لطائرات أف-35.
المصدر: الحرة
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