تحذيرات دولية.. أفغانستان بانتظار "أشهر صعبة للغاية"

قال المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للصليب الأحمر، الخميس، إن النقص المالي الحاد مع حلول فصل الشتاء قد يؤدي إلى حدوث "أزمة إنسانية كبرى" لأفغانستان إذا لم يتم استئناف دفع الأجور والخدمات، وخاصة الرعاية الصحية.وقال ألكسندر ماثيو إن أفغانستان تتحسب لدخول "أشهر صعبة للغاية" مع انخفاض درجات الحرارة، مما يؤدى إلى تفاقم نقص الغذاء الناتج عن الجفاف والفقر. وسوف تؤدي التخفيضات في الخدمات الصحية إلى تعريض العديد من الأفغان الضعفاء، لاسيما في المناطق الريفية، للخطر.يأتي التحذير في الوقت الذي فرقت فيه سلطات طالبان بسرعة بإطلاق النار احتجاجا قادته نساء للمطالبة بحقوق متساوية في التعليم في كابول. وصودرت ملصقات حملتها مجموعة صغيرة من النساء تقول "لا تحرقوا كتبنا!" كما ألغي الاحتجاج من قبل رجال مسلحين، على أساس أن النساء لم يطلبن تصريحا بالتجمع.ووجه الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر نداء لجمع 36 مليون فرنك سويسري (38 مليون دولار) لمواصلة تمويل العيادات الصحية والإغاثة في حالات الطوارئ وغيرها من الخدمات في 16 ولاية. تحدث ماثيو في مؤتمر صحفي في كابول بعد يوم من طلب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك من المانحين تسريع التمويل لنداء عاجل بقيمة 606 ملايين دولار تم تمويله بنسبة 22 في المائة فقط لمساعدة 11 مليون أفغاني للفترة المتبقية من العام.قال ماثيو: "يجب أن تكون هناك بعض الحلول للتدفقات المالية إلى أفغانستان لضمان إمكانية دفع الرواتب على الأقل، وتوفير الإمدادات الأساسية، الكهرباء والمياه، وهما اثنان منها". وأضاف أن نظام الصحة الأولية يحتاج إلى مصادر تمويل إضافية مستقلة عن الجماعة لمواصلة العمل.منذ أن سيطرت طالبان على أفغانستان في منتصف آب، أوقف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المدفوعات للحكومة، بينما جمدت الولايات المتحدة مليارات الدولارات من الأصول المودعة في الحسابات الأمريكية لدى البنك المركزي الأفغاني.شكلت المساعدات الخارجية في السابق ما يقرب من 75 في المائة من الإنفاق العام لأفغانستان، وفقًا لتقرير البنك الدولي. ولكن مع تجميد الأموال الآن، تلوح أزمة اقتصادية في الأفق.قال ماثيو إن التخفيضات في الرعاية الصحية أدت إلى توقف 2500 مرفق صحي عن العمل، وتوقف أكثر من 20 ألف موظف صحي، 7000 منهم من النساء، عن تلقي رواتبهم.والتقى خلال رحلة استغرقت خمسة أيام بقادة طالبان الذين أعربوا عن رغبتهم في استمرار وحتى توسيع نطاق المساعدات الإنسانية ورفع العقوبات. منذ أن اجتاح طالبان كابول في 15 آب، كان العالم يراقب ليرى ما إذا كانوا سيعيدون إقامة حكمهم القاسي في التسعينيات.نتيجة لذلك، انقسم المجتمع الدولي حول مسألة استئناف المساعدات لأفغانستان. بعض البلدان لديها شروط، بما في ذلك الحد الأدنى من ضمان حماية حقوق المرأة. ويقول آخرون إنه يجب تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة أولاً.قالت وزارة الخارجية الصينية في غضون ذلك، إن الصين سلمت إمدادات الشتاء بما في ذلك بطانيات ومعاطف إلى أفغانستان، وستبدأ قريباً في نقل المواد الغذائية والإمدادات الأخرى باعتبارها "جارة صديقة". وقالت المتحدثة هوا تشون ينغ إن السفير الصيني ووزير شؤون اللاجئين بالإنابة لطالبان استقبلوا الشحنة مساء الأربعاء.في وقت سابق، في الاحتجاج في حي كارت إي شار في كابل، أوقفت حركة طالبان مظاهرة نظمتها ست نساء خارج مدرسة حكومية وأمرت الصحافة أيضًا بمغادرة المبنى. وطبقاً لأحد الشهود، طُلب من النساء الأخريات اللائي جئن للانضمام إلى الاحتجاج بعد ذلك بالعودة إلى منازلهن.قال مولوي نصر الله، ضابط مخابرات طالبان، في وقت لاحق للصحفيين إنهم لم يتقدموا بطلب للحصول على إذن للاحتجاج.وقال ماثيو إن البعثات الدبلوماسية المتبقية في كابول منذ استيلاء طالبان على السلطة اتخذت نهجًا عمليًا للمساعدة.وقال: "البعثات الموجودة هنا، أود أن أقول بإيجاز إنها موجهة نحو التكيف البراغماتي مع الواقع كما هو الآن، ولا يتشددون بشأن شروط الدعم الموجودة في بعض البعثات خارج البلاد". والتقى بممثلين من قطر وباكستان وتركيا وروسيا.وأضاف "نحن لا لبس ليدنا في ما يتعلق بدعم حقوق المرأة، ولا يساورنا شك في عالمية ذلك، ولكن بصفتنا مقدمي خدمة، فإننا نضع الحفاظ على الحياة أولاً".