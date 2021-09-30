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عربي-دولي
نيكولا ساركوزي... فضائح وأحكام قضائية عجزت عن إطفاء حضوره السياسي
Lebanon 24
30-09-2021
|
23:00
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كتب ميشال ابو نجم في الشرق الاوسط:
لم يسبق لرئيس فرنسي، منذ انطلاقة الجمهورية الخامسة في أواسط القرن الماضي على يد الجنرال شارل ديغول، أن عرف هذا الكم من الفضائح التي عرفها الرئيس اليميني الأسبق نيكولا ساركوزي. ساركوزي الذي كان ساكن قصر الإليزيه بين عامي 2007 و2012 وحاول العودة إليه مجدداً في عام 2017، صدر، أمس، بحقه حكم بالسجن لمدة عام واحد في القضية المعروفة باسم بيغماليون وهي المرة الثانية التي يصدر فيها حكم بالسجن بحقه. ويعود الحكم الأول لبداية شهر مارس (آذار) حيث حكم عليه بالحبس لثلاث سنوات، منها عامان مع وقف التنفيذ، في قضية فساد سُميت وقتها التنصت الهاتفي، إذ أدين بمحاولة رشوة قاضٍ عام 2014، بعد أن ترك منصبه بعامين، من خلال اقتراحه بأن يضمن له وظيفة مرموقة في إمارة موناكو مقابل الحصول على معلومات قضائية حساسة بشأن ملف فساد آخر. وبالطبع، استأنف محامو الرئيس الأسبق الحكم ما مكّنه من البقاء خارج السجن بانتظار أن تُجرى المحاكمة الجديدة التي لم يحدد حتى اليوم تاريخ لها، والأرجح ألا تحصل قبل وقت طويل. وكلفتة إزاء شخصية احتلت أعلى درجات المسؤولية لمدة خمس سنوات، فإن القاضية كريستين مي، التي نطقت بالحكم السابق، أشارت إلى أن ساركوزي يمكنه تلافي السجن وتنفيذ مدة الحكم في منزله شرط ارتدائه سواراً إلكترونياً يضع جميع تحركاته تحت الرقابة. ويتخطى حكم الأمس ما طلبه الادعاء سابقاً الذي طلب سنة سجناً، منها ستة أشهر مع وقف التنفيذ. وكما في المرة السابقة، فقد منحت المحكمة الرئيس الأسبق إمكانية تنفيذ عقوبة السجن الجديدة في المنزل وفق الشروط المشار إليه في الحكم السابق. وكما كان متوقعاً، فقد سارع محامي ساركوزي مباشرة بعد الحكم إلى الإعلان أن موكله يطلب استئناف الحكم، ما يعني وقف تنفيذه بانتظار محاكمة قادمة. بالإضافة إلى ذلك، صدرت أحكام تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام من السجن بعضها مع وقف التنفيذ بحق 13 شخصاً آخرين ضالعين في هذه القضية.
إذاً، أمس، كان ساركوزي على موعد مع حكم جديد في قضية قديمة تتناول مصاريف حملته الانتخابية لعام 2012. وتجدر الإشارة هنا إلى أن دعوى أخرى ليست أقل خطورة تنتظر ساركوزي وتتناول حصوله على تمويل من نظام العقيد معمر القذافي من أجل حملته الرئاسية الأولى لعام 2007 التي أوصلته إلى رئاسة الجمهورية. وثمة معلومات وتقارير تشير إلى أنه حصل على تمويل يعد بالملايين وهو ما ينفيه بالطبع. وقلائل هم الذين يعتقدون أن الحقيقة المجردة ستظهر يوماً ما بشأن هذه القضية بالغة التعقيد التي لا يتردد بعض المتابعين لها في الربط بين الدور الذي لعبه الرئيس ساركوزي في عام 2011 في الدفع باتجاه التدخل العسكري الغربي في ليبيا وإسقاط نظام القذافي وبين ملف التمويل غير المشروع الذي يحرمه القانون الفرنسي. وقبل عدة أشهر، وجّه له القضاء رسمياً اتهامات بالغة الخطورة، منها الفساد والتمويل غير المشروع لحملة انتخابية وإنشاء تجمع لصوصي ووضع اليد على أموال ليبية... وحتى اليوم، ليس ثمة تاريخ محدد للنطق بالحكم. ولكن بالنظر إلى الاتهامات المشار إليها، فإن المتابعين للملف يتوقعون أن تأتي الأحكام ثقيلة. ولكن، مرة أخرى، سيكون بمقدور الرئيس الأسبق والأشخاص الآخرين المتورطين في هذه المسألة وهم كثر ومنهم من شغل مناصب عليا في حكوماته وإدارته، استئناف الأحكام والمطالبة بمحاكمة جديدة، ما يعني مزيداً من التأجيل وكسب الوقت قبل استنفاذ الطرق القانونية وجعل الأحكام نافذة.
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