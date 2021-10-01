الأمم المتحدة وواشنطن تدينان اغتيال زعيم اللاجئين الروهينغا في بنغلادش

ادانت الأمم المتحدة والولايات المتحدة اغتيال زعيم اللاجئين الروهينغا محب الله في بنغلادش، ودعتا سلطات البلاد للتحقيق في الجريمة.وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة ستيفاني تريمبلاي خلال مؤتمر صحفي لها في نيويورك، يوم الخميس، إن "الأمم المتحدة تدعو سلطات بنغلادش إلى إجراء التحقيق لمحاسبة المسؤولين عن ذلك".من جهتهن قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان له، إنه "حزين وقلق" على اغتيال محب الله، واصفا إياه بأنه "مدافع شجاع عن حقوق الإنسان للمسلمين الروهينغا حول العالم".