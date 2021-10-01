عربي-دولي

الحرس الثوري: إيران أقوى من أي وقت مضى وتحركات إسرائيل سببها الخوف من المقاومة

Lebanon 24
01-10-2021 | 00:30
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قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، إن بلاده "أقوى من أي وقت مضى"، مؤكدا استعداد الحرس الثوري للدفاع عن أمن البلاد بكل قوة.
وجاء تصريح شريف خلال فعالية لإحياء الذكرى الحادية والأربعين لشن العراق الحرب على إيران عام 1980.

وأضاف أن "مغامرات الأعداء والمؤامرات التي تحاك ضد إيران لن تؤدي إلا لتدميرهم"، لافتا إلى أن "الأقاويل والتحركات الإسرائيلية سببها تخوفهم من صلابة جبهة المقاومة وإيران وقدراتها".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إعداده خططا أمنية وعسكرية، لمواجهة التهديدات الإسرائيلية، مشددا على أن إسرائيل وبدعم من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، تشكل تهديدا لأمن
المصدر: روسيا اليوم
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