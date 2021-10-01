عربي-دولي

القوات المسلحة الروسية تتسلم دفعة من مروحيات "مي 28" المحدثة

Lebanon 24
01-10-2021 | 01:00
A-
A+
Doc-P-869913-637686673307490614.jpg
Doc-P-869913-637686673307490614.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهرت بيانات صحيفة "النجم الأحمر" التابعة لوزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة تسلمت دفعة من مروحيات "مي 28 إن إم الصياد الليلي" المحدثة.
وأشارت بيانات الصحيفة إلى أن القوات المسلحة تسلمت أيضا في إطار تنفيذ الحجوزات الدفاعية للدولة مدافع الهاوتزر الآلية من نوع "مستا إس إم".
يذكر أن المروحية المحدثة من نوع "مي 28 إن إم" نفذت أول تحليق لها في عام 2016، وهي مزودة بنظام رادار جديد ونظام مطور للتصويب والتحكم والملاحة، إضافة إلى نماذج واعدة من الأسلحة.

وفي عام 2019 عقدت شركة "مروحيات روسيا" صفقة مع وزارة الدفاع الروسية لتسليم 98 مروحية من هذا النوع للقوات المسلحة خلال الفترة بين 2020 و2027.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2021-10-01
06:45 | 2021-10-01
06:32 | 2021-10-01
06:30 | 2021-10-01
06:00 | 2021-10-01
05:51 | 2021-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website