في اللحظة الأخيرة.. بايدن يوقع تشريعاً لتفادي الإغلاق الحكومي

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن على التشريع حول تمويل عمل أجهزة السلطة حتى 4 كانون الاول المقبل، ما يسمح بتفادي الإغلاق الحكومي.وفي وقت سابق من يوم الخميس صادق مجلس الشيوخ على التشريع بـ 65 صوتا مقابل 35 صوتا، ومجلس النواب بـ 254 صوتا مقابل 175 صوتا.وكان عدم تمرير التشريع، سينهي تمويل عمل الحكومة الخميس مع إغلاق الحكومة اعتبارا من الجمعة.يذكر أن آخر إغلاق حكومي في الولايات المتحدة وقع في 22 كانون الاول عام 2018، واستمر هذا الإغلاق 35 يوما، ما يعتبر فترة قياسية لعدم عمل الحكومة.