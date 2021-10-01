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في اللحظة الأخيرة.. بايدن يوقع تشريعاً لتفادي الإغلاق الحكومي

Lebanon 24
01-10-2021 | 02:00
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وقع الرئيس الأميركي جو بايدن على التشريع حول تمويل عمل أجهزة السلطة حتى 4 كانون الاول المقبل، ما يسمح بتفادي الإغلاق الحكومي.

وفي وقت سابق من يوم الخميس صادق مجلس الشيوخ على التشريع بـ 65 صوتا مقابل 35 صوتا، ومجلس النواب بـ 254 صوتا مقابل 175 صوتا.

وكان عدم تمرير التشريع، سينهي تمويل عمل الحكومة الخميس مع إغلاق الحكومة اعتبارا من الجمعة.

يذكر أن آخر إغلاق حكومي في الولايات المتحدة وقع في 22 كانون الاول عام 2018، واستمر هذا الإغلاق 35 يوما، ما يعتبر فترة قياسية لعدم عمل الحكومة.
وعلى الرغم من انتهاء العام المالي في 30 سبتمبر، لا تزال الولايات المتحدة بدون ميزانية متفق عليها للعام المالي القادم، حيث يستمر الجدل بين أعضاء الكونغرس بشأن حزمة الدعم الاجتماعي بقيمة 3.5 تريليون دولار.

ويهدد اليساريون في الحزب الديمقراطي بعرقلة قانون البنية التحتية بحجم تريليون دولار، إن لم يتم تمرير حزمة الدعم الاجتماعي الآنفة الذكر.
المصدر: روسيا اليوم
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