السعودية تحبط تهريب مليوني قرص مخدر عبر "دولة صديقة"

أحبطت السلطات السعودية تهريب كمية كبيرة من أقراص الأمفيتامين المخدرة إلى المملكة، وفق ما نقل موقع وكالة الأنباء السعودية، الخميس.وكشف المتحدث الرسمي بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تعمل على تهريب المخدرات، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين، بالتنسيق مع الجهات النظيرة في إحدى الدول الصديقة.وأوضح النجيدي أن تمرير المواد المخدرة تم عبر أحد الموانئ البحرية لـ"الدولة الصديقة"، لإخفاء دولة المنشأ، قبل وصولها إلى المملكة.وتم ضبط المواد المخدرة، التي أُخفيت داخل شحنة مواد بناء، وبلغ إجمالي عددها نحو 1,976,744 قرص إمفيتامين.وأكد المتحدث الرسمي أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية ومحاولاتها استهداف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، والتصدي لها وإحباطها.وقبل أيام أعلنت السلطات السعودية، إحباط محاولة كبيرة لتهريب 223 كيلوغراما من الحشيش المخدر عبر الساحل الشرقي، بعدما تمت متابعتها وضبطها بالتنسيق مع حرس الحدود وفق خطة أمنية.وتم القبض على المتورطين في محاولة التهريب، وعددهم 7 متهمين، هم 3 يمنيين وسوريان ومصري وأردني، وفق ما نقلت "واس".