الحكم الأوروبي الخاص بالمغرب والصحراء.. رابحون وخاسرون

حمل حكم محكمة العدل الأوروبية، الأربعاء، في لوكسمبورغ بإلغاء العمل باتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مخاوف اقتصادية على المبادلات التجارية بين الرباط ودول التكتل الأوروبي التي تفوق قيمتها 35 مليار يورو.وقضت المحكمة بإلغاء العمل بالاتفاقيتين على أساس أنهما تشملان منتجات قادمة من الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المملكة وجبهة بوليساريو.وقد يحمل قرار المحكمة الأوروبية خسائر تجارية للمغرب الذي تربطه بالدول الأوروبية علاقات تجارية كبيرة.ويقول المحلل الاقتصادي، رشيد ساري، إنه "على المستوى القريب والمتوسط هناك ضرر على مستوى المبادلات التجارية مع دول الإتحاد الأوروبي التي رغم تراجعها إبان الجائحة، فقد سجلت حجم مبادلات وصل إلى 35 مليار يورو تشكل الصادرات منها 15 مليار يورو والواردات 20 مليار يورو".وبعد صدور حكم المحكمة الأوروبية، أكد المغرب والاتحاد الأوروبي في تصريح مشترك التزامهما بمواصلة شراكتهما التجارية، واتخاذ "الإجراءات الضرورية من أجل تأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرارية واستقرار العلاقات" بينهما.ونص الحكم، الذي جاء بناء على دعوى تقدمت بها جبهة بوليساريو، على "إلغاء قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيتين مبرمتين مع المغرب حول المنتجات المغربية من جهة، والصيد البحري من جهة ثانية".ويقول ساري في حديث لموقع قناة الحرة إن "المبادلات التجارية تمثل مع الاتحاد الأوروبي نسبة 66% من رقم المعاملات الإجمالي خاصة مع إسبانيا وفرنسا".وكان المغرب والاتحاد الأوروبي أبرما في 1996 عقد شراكة موسعة دخل حيز النفاذ أربعة أعوام بعد ذلك ويشمل عدة جوانب أهمهما بالنسبة للمغرب تصدير المنتجات الزراعية بما فيها المتأتية من الصحراء الغربية، وقد تم تجديده آخر مرة العام 2012، وفق معطيات رسمية.ومع انتخاب حكومة جديدة في المغرب، يقول المحلل المغربي، ساري، إن الحكومة الحالية ستجد على طاولتها هذا الملف الحساس وعليها أن تفكر جديا في إيجاد أسواق أخرى".ويتابع المحلل في حديثه لموقع الحرة أن "التفكير يجب أن ينصب في القادم من الأيام على تنويع الشركاء كالولايات المتحدة الأميركية، الصين وروسيا وكذلك بريطانيا التي أظهرت مؤخرا على رغبة كبيرة في تعاون تجاري واقتصادي أكثر عمقا من السابق".وتتضمن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي أيضا اتفاقا للصيد البحري تم تجديده آخر مرة في 2019 ويسمح لـ128 سفينة أوروبية بالصيد في المياه المغربية لمدة أربعة أعوام، مقابل 52,2 مليون يورو يمنحها الاتحاد الأوروبي سنويا للمغرب، وفق معطيات رسمية.وتسود مخاوف في إسبانيا على قطاع الصيد البحري الذي سيكون أكبر قطاع متضرر، إذ بموجب قرار المحكمة سيكون ممنوعا على مراكب الأسطول البحري الإسباني الصيد في المياه المغربية.ويسمح اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لـ128 سفينة أوروبية بالصيد في المياه المغربية ومياه الصحراء الغربية، منها 93 سفينة صيد إسبانية.وتنقل صحيفة "إل باييس" الإسبانية عن توماس باتشيكو، رئيس مالكي السفن في بارباتي، إن حكم المحكمة الأوروبية مشكلة كبيرة للقطاع". ويضيف " في الوقت الذي بدأنا نتعافي فيه من أزمة استقبال زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، في إسبانيا، يأتي حكم المحكمة الأوروبية".واعتبرت المحكمة الأوروبية أن الاتفاقيتين "لم تراعيا ضرورة الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية باعتباره طرفاً معنياً بهما"، وأنّهما "لا تمنحانه حقوقاً بل تفرضان عليه واجبات".كما استندت في قرارها إلى أن جبهة بوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية "معترف بها على الصعيد الدولي كممثل لشعب الصحراء الغربية".ورحبت الجبهة المدعومة من الجزائر بالقرار واعتبرته "انتصارا كبيرا"، مثنية على قرار "تاريخي" للقضية الصحراوية.وكانت بوليساريو اعترضت على كون اتفاقي التبادلات الزراعية والصيد البحري يشملان الصحراء الغربية، وعلى هذا الأساس لجأت إلى محكمة العدل الأوروبية لطلب إلغائهما.والصحراء الغربية موضوع نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة بوليساريو، وهي منطقة تصنفها الأمم المتحدة بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".وتطالب جبهة بوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية بإشراف الأمم المتحدة التي أقرته عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في سبتمبر 1991 بعد نزاع مسلح اندلع في 1975.في المقابل، يعتبرها المغرب الصحراء الغربية جزءا لا يتجزّأ من أراضيه ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، وهو يسيطر على ما يقرب من 80% من مساحتها.