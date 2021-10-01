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عربي-دولي
ماكرون: اتهام فرنسا بالتخلي عن مالي "أمر مخز"
Lebanon 24
01-10-2021
|
06:00
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هاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشدة رئيس الوزراء المالي تشوغويل كوكالا مايغا بسبب الاتهامات التي ساقها ضد بلاده وقال فيها إن فرنسا بصدد "التخلي" عن مالي.
وعلى هامش مأدبة عشاء أقيمت في قصر الإليزيه بمناسبة اختتام موسم "إفريقيا 2020"، قال ماكرون لإذاعة فرنسا الدولية "إر إف إي": "لقد صُدمت. هذه التصريحات غير مقبولة (...) في وقت أقيم فيه يوم أمس تكريم وطني لماكسيم بلاسكو (الجندي الفرنسي الذي قُتل في مالي في 24 ايلول )، هذا غير مقبول. إنه مخز".
وأضاف ماكرون: "أنا أدرك أن الماليين لا يفكرون كذلك"، مؤكدا أن "شرعية الحكومة الحالية" المنبثقة من انقلابين شهدتهما البلاد منذ 2020 هي "باطلة ديموقراطيا".
وتابع الرئيس الفرنسي "نحن متطلّبون لأننا ملتزمون ونريد محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن، نحن هناك لأن دولة مالي طلبت منا ذلك. بدون فرنسا ستكون مالي في أيدي الإرهابيين".
وعلى مدى الأيام الأخيرة ما انفكت باريس تندد بشدة بما ورد على لسان رئيس وزراء مالي في الخطاب الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة السبت وقال فيه إن إعلان ماكرون في يونيو إعادة تنظيم الوجود العسكري الفرنسي في مالي هو "نوع من التخلي (عن مالي) في منتصف الطريق".
المصدر:
روسيا اليوم
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