الأفق سيتراجع دائما.. الحرب في أفغانستان لم تنته بعد!

طمأن الرئيس الأميركي جو بايدن الأميركيين في اليوم التالي لمغادرة آخر قواته العسكرية لأفغانستان أنه"لا داعي للقلق". وقال: "لدينا ما يسمى بقدرات ما وراء الأفق، مما يعني أنه يمكننا ضرب الإرهابيين والأهداف دون الحاجة لوجود جنود أميركيين على الأرض، أو إذا لزم الأمر، وجود عدد قليل".وبحسب صحيفة "ذا واشنطن بوست" الأميركية، كانت عبارة "تجاوز الأفق" لغة عسكرية غامضة إلى أن بدأ الرئيس وكبار مستشاريه في استخدام العبارة بشكل روتيني هذا الربيع. تفاخر بايدن في 31 آب بأن ضربات الطائرات بدون طيار الأخيرة ضد أهداف الدولة الإسلامية وخراسان أظهرت هذه القدرة. لكن اتضح أن إحدى الضربات، التي تم الترحيب بها في البداية على أنها ناجحة، استندت إلى معلومات استخبارية معيبة وقتلت سبعة أطفال وموظفا محليا في منظمة إغاثة أميركية في كابول.تقدم تلك المأساة أحد الأمثلة الصارخة لكيفية تضخيم بايدن قدرة الولايات المتحدة على التأثير في الأحداث داخل أفغانستان بعد انسحاب القوات الأميركية. لطالما بدت عبارة "تجاوز الأفق" وكأنها عبارة مفرطة في التفاؤل.شهدت جلسات الاستماع في الكونغرس على مدار يومين هذا الأسبوع اعتراف كبار الجنرالات صراحة بحدود قدرتهم على جمع معلومات استخبارية موثوقة وشن ضربات جوية سريعة من خارج أفغانستان. هذه القيود هي جزئيًا خلف توصيتهم للولايات المتحدة بالحفاظ على قوة لا تقل عن 2500 جندي داخل البلاد.تقع أفغانستان، التي تبلغ مساحتها مساحة ولاية تكساس الأميركية، على حدود الصين وإيران وباكستان وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان. ولا تملك الولايات المتحدة أي قواعد في أي من تلك الدول الست، كما وأنها تعتمد على إذن باكستان بإرسال طائرات عبر مجالها الجوي ، والذي يمكن إلغاؤه في أي وقت. طالبت حركة طالبان، حليفة باكستان، الثلاثاء الولايات المتحدة بوقف تشغيل طائرات مسيرة في الأجواء الأفغانية، واعتبرتها بمثابة انتهاك لسيادتها.وتقع أقرب القواعد الأميركية في الخليج الفارسي، وتحديداً في قطر والإمارات العربية المتحدة، ويتطلب ذلك رحلة تزيد عن 1000 ميل، مما يزيد من خطر تحرك الهدف بحلول وقت وصول الصاروخ أو الطائرة بدون طيار. وهذا يفسر لماذا سأل رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك أ. ميلي نظيره الروسي خلال اجتماع الأسبوع الماضي حول ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جاداً حين أثار مع بايدن إمكانية استخدام القواعد الروسية في آسيا الوسطى للرد على أي تهديدات إرهابية جديدة. إلا أن موسكو لم تكن ملتزمة.ووصف ليويد أوستن، وزير الدفاع الأميركي، العمليات عبر الأفق بأنها "صعبة" لكنها "فعالة وشائعة إلى حد ما". وقال إن الولايات المتحدة شنت ضربة في سوريا قبل أيام أدت إلى القضاء على شخصية بارزة في القاعدة. ورد السناتور الجمهوري دب فيشر أن سوريا، كذلك اليمن وليبيا والصومال، كلها دول يحدها إما المحيط وإما البحر، إذاً يمكن لشركات الطيران الأميركية شن ضربات منها دون إذن.وقال الجنرال في مشاة البحرية كينيث ماكنزي جونيور، قائد القيادة المركزية الأميركية، إن الحفاظ على وجود القوات الأميركية في أفغانستان كان سيسمح لوكالة المخابرات المركزية بجمع معلومات استخباراتية بشرية أفضل ما سيجعل عمليات الاستهداف أكثر دقة. وقال: "الحرب على الإرهاب لم تنته، والحرب في أفغانستان لم تنته بعد".الآن لا وجود للحكومة الأميركية في أفغانستان على الإطلاق. يجب أن يساهم الانهيار السريع للحكومة والجيش الأفغاني إلى تواضع قادة الولايات المتحدة بشأن قدرتها على ثني العالم لإرادتها. فالأفق سيتراجع دائما.