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زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب إيران

Lebanon 24
01-10-2021 | 04:44
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ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة، اليوم الجمعة، جنوب إيران، وفقاً لما أعلنه المركز الأوروبي لرصد الزلازل.

وبحسب المركز الأوروبي، فإن مركز الزلزال يبعد 95 كيلومترا شمال غربي مدينة بوشهر، حيث تقع محطة الطاقة النووية التي تحمل الاسم نفسه، وكان على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد حتى الآن معلومات حول خسائر بشرية أو مادية، وفق ما ذكرت قناة "روسيا اليوم". 
 
 
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