عربي-دولي

استطلاع يظهر عدم رضا البريطانيين عن خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
01-10-2021 | 09:00
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أظهر استطلاع للرأي أجرته "YouGov" أن 4% من البريطانيين فقط، يعتقدون أن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد سارت "بشكل جيد للغاية" منذ نهاية الفترة الانتقالية.

وبحسب الاستطلاع الذي شارك فيه 6546 شخصا، والذي تمحور حول ما إذا كان أداء بريطانيا "جيدا أو سيئا" منذ 31 كانون الأول من العام الماضي، فقد قال 14% من المستجيبين أن الأمور سارت "بشكل جيد إلى حد ما"، وقال 21% إن آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم تكن إيجابية أو سلبية.

من ناحية أخرى، اعتقد 21% ممن شملهم الاستطلاع أن فترة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد سارت "بشكل سيء إلى حد ما"، بينما رأى 32% أنها كانت "سيئة للغاية"، وفق ما ذكرت قناة "روسيا اليوم". 
 
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