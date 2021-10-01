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القضاء الأميركي يحكم بالسجن مدى الحياة على طالب أحرق مسجداً

Lebanon 24
01-10-2021 | 13:00
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قضت محكمة أميركية بالسجن مدى الحياة على الطالب جون إرنست، دون إمكانية العفو المشروط، بعد اعترافه وإدانته في مقتل شخص، وإصابة 3 في إطلاق نار على معبد يهودي في كاليفورنيا.

واعترف جون إرنست (22 عاماً) بتهمة القتل وبالشروع في قتل 3 أشخاص، وبتهمة حرق دار للعبادة عمداً، في اتفاق مع الادعاء العام المحلي، جنبه مواجهة عقوبة الإعدام.

تجدر الإشارة إلى أن إرنست أطلق النار على معبد يهودي في شمال سان دييغو في نيسان سنة 2019، فقتل امرأة، 60 عاما، وأصاب 3 آخرين، بينهم الحاخام.

وبحسب السلطات الأميركية، فإن إرنست روج على الانترنت بياناً مناهضاً للسامية وللمسلمين قبل دقائق من هجومه على المعبد.
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