رئيس الوزراء الفرنسي يتعاطف مع ساركوزي بعد إدانته

أعرب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس عن دعمه للرئيس السابق نيكولا ساركوزي الذي حكم عليه بالسجن لمدة عام بعد إدانته بتمويل حملته الانتخابية الرئاسية لعام 2012 بصورة غير قانونية.وأضاف كاستكس أنه بصفته رئيسا للحكومة، لا يمكنه التعليق على قرارات محكمة فرنسية مستقلة.وقال رئيس الوزراء على الهواء في قناة تي إف 1 التلفزيونية: "مع ذلك، أود أن أعبر عن صداقتي وتعاطفي مع نيكولا ساركوزي. لقد عملت في مكتبه لمدة عامين وأعرف إخلاصه لبلاده".وأصدرت محكمة في باريس، أمس الخميس، حكما بالسجن لمدة عام على الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، بعد إدانته بتمويل حملته الانتخابية بصورة غير قانونية في انتخابات الرئاسة 2012.وقال القاضي في الحكم إنه يمكن أن ينفذ ساركوزي العقوبة في منزله مع استخدام جهاز مراقبة إلكتروني، حيث من المستبعد أن يدخل الرئيس الأسبق البالغ 66 عاما من عمره السجن، إذ ينوي استئناف الحكم، في خطوة تعني عمليا إيقاف تنفيذه.وقال ساركوزي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أطلب فقط أن يكون القانون المطبق علي مثل أي مواطن آخر.. أناشد المحكمة تطبيق العدالة. وسوف أسلك هذا الطريق حتى نهايته".