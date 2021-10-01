بسبب تهم فساد.. رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز تستقيل من منصبها

أعلنت رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس برجيكليان استقالتها، اثر اعلان مكتب المفوضية المستقلة لمحاربة الفساد بدء التحقيق رسميا حول احتمال وقوع سوء أمانة من جانبها، أواذا كانت قد تسترت على ممارسات فساد قام بها شريكها السابق النائب داريل ماغواير خلال الفترة الممتدة من العام 2014 وحتى العام 2018.وكانت برجيكليان خضعت في تشرين الاول من العام الماضي، لجلسة استماع من مكتب المفوضية المستقلة لمحاربة الفساد، لمناقشة تورطها في علاقة غرامية مع النائب ماغوري المشتبه فيه في تهم فساد، واستغلال لصلاحيات منصبه البرلماني.وأعلن مكتب المفوضية في وقت سابق من العام الحالي استمرار التحقيق في الواقعة، على ان تبدأ جلسات عامة للتحقيق في 18 الشهر المقبل وتستمر نحو10 ايام .اشارة الى ان جذور برجيكليان المولودة في سيدني تعود لأبوين من أصول أرمينية سورية.