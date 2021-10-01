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إطلاق نار غامض قرب السفارة الروسية.. وسط كابل

Lebanon 24
01-10-2021 | 10:30
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سمع إطلاق نار اليوم الجمعة، قرب مقر السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابل، بحسب ما أفادت وسائل إعلام روسية.

وأكدت المعلومات أن إطلاق النار في محيط السفارة أعقبه سماع صفارات سيارات الشرطة.
 
كما أشارت إلى أن سيارة تابعة لحركة طالبان وصلت إلى موقع الحادث لتفقد الوضع.

غير أن الهدوء سرعان ما عاد إلى المنطقة، على الرغم من أن الغموض لا يزال يلف ملابسات الحادث.

في حين أفادت معلومات محلية بأن إطلاق النار جاء لإبعاد أحد الأشخاص عن المبنى.

بوتين يحذر
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حذر في تصريحات سابقة من خطورة الوضع الأمني، وحث المجتمع الدولي على مكافحة المجموعات الإرهابية في أفغانستان.
كما دعا إلى الحيلولة دون انتشار الإرهاب وتجارة المخدرات والتطرف في أفغانستان.

يذكر أن الوضع الأفغاني، الذي تهدده أزمة سياسية واقتصادية منذ سيطرة طالبان على البلاد، يثير قلق دول الجوار، لاسيما إيران وباكستان، فضلا عن روسيا.

وكانت الحركة سيطرت منتصف أغسطس الماضي على العاصمة كابل، بعد هروب الرئيس الأفغاني أشرف غني من البلاد، واكتمال انسحاب القوات الأميركية وحلف الناتو من البلاد.
المصدر: العربية
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