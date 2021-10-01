إطلاق نار غامض قرب السفارة الروسية.. وسط كابل

سمع إطلاق نار اليوم الجمعة، قرب مقر السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابل، بحسب ما أفادت وسائل إعلام روسية.



وأكدت المعلومات أن إطلاق النار في محيط السفارة أعقبه سماع صفارات سيارات الشرطة.

كما أشارت إلى أن سيارة تابعة لحركة طالبان وصلت إلى موقع الحادث لتفقد الوضع.



غير أن الهدوء سرعان ما عاد إلى المنطقة، على الرغم من أن الغموض لا يزال يلف ملابسات الحادث.



في حين أفادت معلومات محلية بأن إطلاق النار جاء لإبعاد أحد الأشخاص عن المبنى.



بوتين يحذر

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حذر في تصريحات سابقة من خطورة الوضع الأمني، وحث المجتمع الدولي على مكافحة المجموعات الإرهابية في أفغانستان.