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الخارجية الفرنسية: ندين طرد إثيوبيا مسؤولين من الامم المتحدة

Lebanon 24
01-10-2021 | 10:46
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أعلنت ناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، ان "فرنسا دانت قرار الحكومة الاثيوبية طرد 7 رؤساء وكالات تابعة للامم المتحدة، وفق ما اوردته وكالة الصحافة الفرنسية، وقالت: "يجب أن يكون موظفو الأمم المتحدة قادرين على الاستمرار في تنفيذ مهماتهم فيما الأزمة الإنسانية الحادة تتفاقم في وقت يعاني فيه أكثر من خمسة ملايين شخص من انعدام الأمن الغذائي الطارئ في أجزاء عدة من شمال إثيوبيا"، الذي يشهد صراعا دمويا منذ أكثر من عشرة أشهر.
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