بعد "لقاء سوتشي".. تصعيد في إدلب ودمشق تتحدث عن "أجواء معركة"

انتهى اللقاء الذي جميع الرئيسين التركي والروسي، رجب طيب إردوغان وفلاديمير بوتين، قبل يومين. وعلى عكس التوقعات التي رشحت من تصريحاتهما، تجدد التصعيد العسكري على محافظة إدلب السورية، حيث نفذت الطائرات الروسية صباح الجمعة عدة ضربات، بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي، أسفر عن مقتل امرأة ستينية وإصابة آخرين.وتضاربت الروايات حول أسباب تجدد القصف، فبينما اعتبره مقربون من النظام السوري تمهيدا لعمل عسكري مرتقب في الأيام المقبلة، أشار باحثون سياسيون أتراك وقادة عسكريون إلى أنه دليل على عدم التوصل لاتفاق جديد بين إردوغان وبوتين بشأن إدلب، التي يعيش فيها أكثر من 4 ملايين مدني.وذكرت وسائل إعلام وصحف تركية، في اليومين الماضيين، أن "قمة بوتين- إردوغان" لم تكن اعتيادية، كونها جاءت في ظرف دولي حساس، واقتصرت فقط على اللقاء "وجها لوجه" بين الرئيسين، بعيدا عن مشاركة أطراف ووفود أخرى.وكان لافتا عقب الانتهاء من اللقاء عدم خروج الرئيسين في مؤتمر صحفي، لتقتصر التفاصيل على تصريحات قدمها إردوغان لصحفيين أتراك، وبيان آخر أصدره الكرملين على نحو متزامن، الخميس.وقال إردوغان بحسب ما نقل التلفزيون التركي الحكومي، الخميس، إنه بحث مع نظيره الروسي سبل التوصل لحل "نهائي ومستدام" للملف السوري، خاصة في إدلب، مشيرا إلى أنه وبوتين حددا خارطة طريق سيعتمد عليها وزراء دفاع وخارجية البلدين.وأضاف في أثناء عودة من روسيا أن القمة كانت "مثمرة"، وأن بلاده "تواصل الالتزام بكل قضية اتفقت عليها مع روسيا حيال سوريا ولا عودة عن ذلك".في المقابل جاء في بيان الكرملين أن "بوتين وإردوغان اتفقا على الالتزام بكافة الاتفاقيات المبرمة حول محافظة إدلب السورية".وأضاف: "تم التأكيد على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقا، وخاصة طرد المجموعات الإرهابية التي لا تزال موجودة في إدلب"، دون ذكر تفاصيل إضافية حول النقاط التفصيلية التي ناقشها الجانبان بالملف السوري."مجلس الأمن القومي التركي"بعد عودته من سوتشي بيوم واحد، اجتمع مجلس الأمن القومي التركي بإردوغان، وأصدر بيانا الخميس أعلن فيه أن "استهداف المدنيين والإضرار بالاستقرار في سوريا يخل بالتوازن الهش بالمنطقة، ويحول دون التوصل إلى حل دائم للصراع".وورد في البيان أنه "تم التأكيد على مسؤوليات الأطراف الفاعلة والمنخرطة في الشأن السوري بخصوص تحقيق السلام والاستقرار والازدهار للشعب السوري".ولم يذكر مجلس الأمن القومي محافظة إدلب بالتحديد، على عكس البيانات التي كان يصدرها في الأشهر الماضية، بعد اجتماعاته المعلنة.ويقول الباحث السياسي التركي، مهند حافظ أوغلو إن المعلومات التي خرجت من لقاء إردوغان وبوتين ضئيلة جدا، كون "الحوار كان خاصا جدا".ويضيف الباحث لموقع "الحرة": "لكن مع ذلك من المتوقع أن تستمر العمليات العسكرية سواء من جانب النظام السوري أو من جانب روسيا، وذلك إلى أمد معين".ويقرأ حافظ أوغلو تجدد القصف على إدلب بأنه يحمل رسالة روسية لتركيا مفادها "أننا مستقلون في قرارنا، وأننا عندما نريد أن نتوقف عن العمليات فنحن سنقرر ذلك، وليس بضغوطات من تركيا بشكل خاص أو من أي أحد آخر".ولم يستبعد الباحث التركي أي دور لإيران ضمن التصعيد الحالي، مشيرا بقوله "ربما يضغط الجانب الإيراني على النظام السوري، من أجل القيام بعمليات عسكرية بشكل منفرد".والقصف الذي شهدته إدلب صباح الجمعة من نوعين، الأول صاروخي ومدفعي استهدفت به قوات النظام السوري تجمعا لخيام النازحين في الريف الشمالي، بالإضافة إلى قرى وبلدات تقع على طول الطريق الدولي حلب- اللاذقية (أم فور).أما النوع الآخر فقد كان من جانب الطائرات الحربية الروسية، التي استهدفت بلدة الزيارة في ريف محافظة حماة ومنطقة جبل الأربعين قرب مدينة أريحا، بحسب ما ذكر "الدفاع المدني السوري"، وهو منظمة إنسانية تنشط في مناطق الشمال السوري."نتائج أخرى"على عكس ملف محافظة إدلب الذي لا تزال تفاصيله "ضبابية" حتى الآن، تحدث إردوغان عن "نتائج إيجابية" بعد لقائه مع بوتين، وخاصة تلك المتعلقة بملفات الطاقة والاقتصاد والتعاون في المجالات الأخرى، على رأسها صفقة منظومة الدفاع الجوي "أس 400".والصفقة ما زالت حجر عثرة في طريق العلاقات بين تركيا وحليفتها في "الناتو" الولايات المتحدة الأميركية.وكانت واشنطن قد جددت تحذيراتها لأنقرة في اليومين الماضيين من المضي بأي اتفاقية عسكرية جديدة مع موسكو، وأن ذلك ستؤدي إلى فرض عقوبات كاتسا CAATSA إضافية ومنفصلة عن تلك المفروضة في كانون الأول 2020.ويعتقد الباحث في الشأن السياسي التركي، هشام جوناي أن الرئيس التركي لم "يلق ما كان يطمح إليه في زيارته الأخيرة إلى سوتشي".ويقول لموقع "الحرة": "بوتين أيضا كان لديه شروط ولم يتنازل عنها، ودليل ذلك القصف والخروقات لمخرجات مسار أستانة واتفاقيات خفض التصعيد التي تم الإعلان عنها".ويرى جوناي أن عدم عقد إردوغان لمؤتمر صحفي بعد القمة "يشير إلى أنه لم يكن هناك اتفاق مذكور تم التوصل إليه بين الطرفين، بالرغم من كل التصريحات التركية التي حاولت التقارب مع موسكو في ما يتعلق بإنشاء محطات نووية جديدة، والتأكيد على استمرارية صفقة أس 400".ويضيف الباحث أن عدة مواقف كانت قد طرأت قبل لقاء إردوغان وبوتين، الأمر الذي جعل الأخير "ينظر إلى الإدارة التركية بتحفظ وعدم ثقة".ومن بين تلك المواقف التصريحات التركية الأخيرة التي اعتبرت "روسيا محتلة لشبه جزيرة القرم".ومن المقرر بحسب ما أعلن إردوغان، الخميس، أن يجتمع مع نظيره الأمريكي، جو بايدن في روما، أواخر أكتوبر الحالي.وقال للصحفيين: "سيكون لدينا اجتماع في روما مع بايدن. ماذا سيكون نهج الولايات المتحدة تجاه سوريا؟ ستتاح لنا الفرصة للتحدث عنها"."لا أحد يدري ما حصل"ومنذ أكثر من عام تقول روسيا إن تركيا لم تف بالتزاماتها بشأن الاتفاقية الموقعة بين إردوغان وبوتين بشأن إدلب، في آذار 2020.واتفق الطرفان في ذلك الوقت على وقف لإطلاق النار في محافظة إدلب السورية على طول خط المواجهة ما بين فصائل المعارضة وقوات النظام السوري، على أن يتبع ذلك إقامة "ممر أمني" على بعد ستة كيلومترات شمالا، وستة كيلومترات جنوبا على الطريق الدولي السريع الرئيسي في إدلب "أم 4".ويربط الطريق المدن التي يسيطر عليها النظام السوري في حلب واللاذقية، وكان قد شهد لعدة أشهر تسيير دوريات روسية - تركية، لكن سرعان ما توقفت، وسط تضارب الروايات ما بين موسكو وأنقرة عن سبب ذلك.النقيب عبد السلام عبد الرزاق، قيادي في فصائل المعارضة بالشمال السوري، يشير إلى أن التصعيد العسكري على إدلب كان قد سبق القمة التركية- الروسية "من أجل تحقيق مكاسب".ويرى في حديث لموقع "الحرة" أن استمراره في الوقت الحالي قد يرتبط بـ"محاولة تغيير للواقع الميداني، أو أنه تمهيد لاتفاق جديد حول إدلب. بصورة أدق إحياء لما تم الاتفاق عليه منذ سنوات وفقا لخرائط سوتشي وطريق الإم فور".ويتابع عبد الرزاق: "ربما إفراغ ما حول الطريق لتسيير دوريات جديدة وإعادة فتحه".في المقابل، قال ناشطون إعلاميون من إدلب لموقع "الحرة" إن المخاوف من أي عمل عسكري في المحافظة "ما تزال قائمة"، وأشاروا إلى أنه "لا أحد يدري ما حصل".ويقول الناشط الإعلامي، أحمد الأطرش: "بعد مرور اليوم الأول من قمة سوتشي بشكل هادئ كان هناك تفاؤل كبير بين المدنيين المقيمين شمال غرب سوريا بأن كلا الرئيسان اتفقا على حل".ويضيف لموقع "الحرة": "لكن صباح الجمعة بات التفاؤل معدوما، بتصعيد عنيف من قوات النظام وحليفتها روسيا على المنطقة".ويرى الأطرش أن التصعيد "لا يمهد لمرحلة هدوء وحل، وإنما لمرحلة تصعيد على المنطقة هدفها الاستيلاء على أراضٍ جديدة، وذلك بصمت من قبل الضامن التركي الذي بات يشغل نقاط عسكرية كثيرة جنوبي إدلب، دون التحرك والرد على القصف".ويتابع: "هذا القصف ينذر بمأساة حقيقية ويهدد أمن النازحين جنوبي إدلب"."أجواء معركة"على الطرف الآخر من المشهد أدرج صحفيون ومقربون من النظام السوري تجدد القصف على إدلب ضمن خانة "التحضير لعمل عسكري في الأيام المقبلة".ونشرت صحيفة "الوطن" شبه الرسمية تقريرا الجمعة تحت عنوان "هل بدأت معركة إدلب؟"، وقالت فيه إن "الجيش السوري استهدف منذ ساعات الصباح الأولى مواقع الإرهابيين في مناطق متفرقة بريف محافظة إدلب".وأضافت: "الجيش قصف بالصواريخ مواقع الإرهابيين في محيط مرعيان وكفريا ومعرة مصرين وجسر الشغور".من جهته يقول المتحدث باسم "لجان المصالحة" في سوريا، عمر رحمون، المقيم في دمشق: "لم يتفق بوتين وإردوغان على شيء والمعركة قادمة، مسألة وقت قصير فقط".ويضيف في مراسلة مع موقع "الحرة": "الآن دخلنا أجواء المعركة".ولم يجب رحمون على طبيعة "المعركة المرتقبة" التي تحدث عنها، ولم يعلّق على سؤال يرتبط بآليتها، خاصة مع وجود آلاف الجنود الأتراك على مساحة طويلة، تمتد على طول الطريق الدولي "أم 4"."التعزيزات لم تتوقف"وخلال الأشهر الماضية لم يتوقف الجيش التركي عن إدخال تعزيزات عسكرية إلى إدلب، تضمنت عربات مدرعة ودبابات، برفقة آلاف الجنود من القوات الخاصة.وتمركزت تلك القوات بشكل أساسي على جانبي الطريق الدولي "أم 4"، واستقرت ضمن معسكرات صغيرة، وعلى تلال حاكمة ومناطق استراتيجية تكشف مساحات واسعة من ريفي إدلب وحماة.وعلى الرغم من غياب أي إحصائيات أو بيانات رسمية تحدد حجم العتاد العسكري لتركيا في إدلب، إلا أن قياديين عسكريين من الفصائل السورية أكدوا في حديث سابق لموقع "الحرة" أن عدد الجنود الأتراك في المنطقة بات يتجاوز ستة آلاف جندي، في منطقة جبل الزاوية لوحدها، وهي المنطقة التي تعتبر أبرز أبواب إدلب من جهة الجنوب.وأضاف أحد القياديين، في ديسمبر 2020 أن الجيش التركي اتجه في ذلك الوقت إلى إنشاء سواتر إسمنتية (جدران) في عدة مواقع على الطريق الدولي حلب- اللاذقية (أم 4)، في خطوة تأتي لمنع استهداف المارّة على الطريق من جهة، ولحماية النقاط العسكرية المثبتة على جانبي الأوتوستراد من قذائف وصواريخ قوات النظام السوري من جهة أخرى.