عربي-دولي

هجوم لـ"داعش" يوقع قتلى وجرحى وسط مقاتلي طالبان

Lebanon 24
01-10-2021 | 14:25
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أكدت مصادر أفغانية، يوم الجمعة، مقتل 4 من مقاتلي حركة طالبان وإصابة خمسة آخرين، نتيجة هجوم لتنظيم "داعش" في مدينة شاريكار عاصمة ولاية بروان، شمال العاصمة كابل.
وقال مساعد وكيل وزارة الإعلام والثقافة، في حكومة طالبان الانتقالية، بلال كريمي، إن قوات طالبان اعتقلت اثنين من تنظيم داعش يُعتقد أنهما على صلة بتنفيذ الهجوم.

وأفادت مصادر مقربة من طالبان، بأن الحركة أرسلت تعزيزات إلى المنطقة بعد الانفجار الذي قامت به "داعش"، وسط مخاوف من أن يتقوى التنظيم، خلال الفترة المقبلة.

ووفقا للمصادر الأفغانية فإن مقاتلي طالبان، اكتشفوا أثناء التحقيقات الميدانية، قاعدة لتنظيم داعش في المنطقة.

وأوردت مصادر حركة طالبان أن الهجوم الذي أوقع عددا من القتلى والجرحى استهدف قافلة تابعة للحركة في ولاية بروان.

وفي آب الماضي، تمكنت حركة طالبان من الوصول إلى العاصمة كابل، فأضحت تسيطر على كافة مناطق البلاد، مستفيدة من الانسحاب العسكري الأميركي من البلاد.

وأثيرت المخاوف منذ ذلك الحين، إزاء احتمال تقوي تنظيم داعش الإرهابي، فيما سارعت حركة طالبان إلى الطمأنة قائلة إن الهجمات التي يقوم بها "تحت السيطرة".
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