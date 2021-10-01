25
o
بيروت
25
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
18
o
بعلبك
24
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
في ملاوي.. وزير سابق ينتحر داخل مبنى البرلمان
Lebanon 24
01-10-2021
|
14:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مسؤولون بالشرطة والبرلمان، اليوم الجمعة، إن وزيراً سابقاً في مالاوي انتحر في مبنى البرلمان بمسدس أخفاه في كرسيه المتحرك لتجاوز الأمن.
وقالت السلطات إن كليمنت شوايا (50 عاما)، الذي كان أيضا نائبا سابقا لرئيس البرلمان، أطلق النار على رأسه أمس الخميس أمام كاتبة البرلمان، فيونا كاليمبا، في مكتبها.
وقالت الشرطة إن مذكرة كتبها شوايا قبل الانتحار تشير إلى خلافه الذي دام عامين مع مسؤولين بالبرلمان حول من يجب أن يدفع ثمن الأضرار التي لحقت بسيارته.
وفي المذكرة، اشتكى شوايا من أنه كان "يتوسل" للبرلمان لاستبدال سيارته التالفة، وهو ما أصر على أن ذلك كان مطلوبًا من البرلمان. كما حكمت محكمة على البرلمان بضرورة استبدال السيارة.
وكتب شوايا في المذكرة التي أكدتها الشرطة "أنا لست شخصًا عنيفًا. بينما كان من الأسهل إيذاء الآخرين بالوسائل المتاحة لدي، لا أريد أن يكون هذا إرثا لي".
وكان قد اشترى السيارة في عام 2019 من البرلمان في نهاية فترة ولايته البالغة خمس سنوات كمشرع، لكن المسؤولين تأخروا في نقل الملكية إليه، مما أدى إلى بطلان التأمين وقت وقوع حادث السير له بعد ستة أشهر.
وتم تعديل السيارة للسماح لشوايا، الذي أصيب بشلل الأطفال عندما كان طفلاً، بقيادة السيارة.
تابع
الأكثر قراءة
خبير اقتصادي يفجّر مفاجأة عن سعر الليرة.. متى سيتحسّن أمام الدولار؟
Lebanon 24
خبير اقتصادي يفجّر مفاجأة عن سعر الليرة.. متى سيتحسّن أمام الدولار؟
02:58 | 2021-10-01
01/10/2021 02:58:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي الأبراج الأكثر أنانية؟
Lebanon 24
ما هي الأبراج الأكثر أنانية؟
00:00 | 2021-10-01
01/10/2021 12:00:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بلبلة في محطة تلفزيونية.. اعتصام وتوقف عن العمل ومرجعيات تتدخل
Lebanon 24
بلبلة في محطة تلفزيونية.. اعتصام وتوقف عن العمل ومرجعيات تتدخل
01:15 | 2021-10-01
01/10/2021 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عاجل إلى اللبنانيين بشأن الكهرباء والتغذية.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
خبرٌ عاجل إلى اللبنانيين بشأن الكهرباء والتغذية.. ماذا يجري؟
03:54 | 2021-10-01
01/10/2021 03:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تراجعه أمس.. الدولار يرتفع من جديد وهذه تسعيرته
Lebanon 24
بعد تراجعه أمس.. الدولار يرتفع من جديد وهذه تسعيرته
02:50 | 2021-10-01
01/10/2021 02:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:54 | 2021-10-01
تركيا: الأمم المتحدة لا تستطيع حل أي مشكلة في العالم
16:35 | 2021-10-01
تقرير: مئات الأفغان يغادرون القواعد العسكرية في أميركا
16:30 | 2021-10-01
الولايات المتحدة: مصممون على التعاون مع الصين
16:30 | 2021-10-01
رئيس الوزراء الفرنسي يتعاطف مع ساركوزي بعد إدانته
16:00 | 2021-10-01
قادة البنتاغون يكذبون بايدن... ما الذي يحدث بالبيت الأبيض؟
15:44 | 2021-10-01
محطات بريطانيا بلا وقود... وتحذير من أزمة في قطاع آخر!
فيديو
طائرة ركاب ضربتها صاعقة أثناء رحلتها... وفيديو يُوثق الحادثة المرعبة!
Lebanon 24
طائرة ركاب ضربتها صاعقة أثناء رحلتها... وفيديو يُوثق الحادثة المرعبة!
16:00 | 2021-10-01
02/10/2021 01:51:18
Lebanon 24
Lebanon 24
نيللي كريم وهشام عاشور يكشفان لأول مرة كواليس زواجهما المثير للجدل! (فيديو)
Lebanon 24
نيللي كريم وهشام عاشور يكشفان لأول مرة كواليس زواجهما المثير للجدل! (فيديو)
14:00 | 2021-10-01
02/10/2021 01:51:18
Lebanon 24
Lebanon 24
شاكيرا تتعرض لهجوم من قبل خنزيرين بريين في برشلونة.. كانت برفقة إبنها (فيديو)
Lebanon 24
شاكيرا تتعرض لهجوم من قبل خنزيرين بريين في برشلونة.. كانت برفقة إبنها (فيديو)
10:12 | 2021-09-30
02/10/2021 01:51:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact