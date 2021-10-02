بعد إعتقاله... الرئيس السابق لهذه الدولة يضرب عن الطعام

قالت أمينة المظالم الجورجية، نينو لومدجاريا، إن الرئيس الجورجي الأسبق، ميخائيل ساكاشفيلي، قرر الإضراب عن الطعام احتجاجا على تعرضه للاعتقال عند عودته إلى جورجيا.



وتابعت لومدجاريا أن ساكاشفيلي أضرب عن الطعام لأنه يعتبر نفسه معتقلا سياسيا، كما يرى أنه غير متفق مع الاتهامات الموجهة له.

وكان رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي غاريباشفيلي، أعلن القبض على الرئيس الجورجي الأسبق، ميخائيل ساكاشفيلي.

وكان ساكاشفيلي غادر جورجيا في عام 2013، إذ تم فتح 13 قضية جنائية ضده، وحكم عليه غيابيا في بعضها بالسجن.



وقال ساكاشفيلي في رسالة بالفيديو إنه موجود في باتومي، كما أنه دعا أنصاره إلى التجمع في ساحة الحرية وسط المدينة يوم الانتخابات المحلية، غدا السبت الموافق 2 من تشرين الأول.



ونفت وزارة الداخلية الجورجية عودة ساكاشفيلي بشكل قانوني.