أول تعليق لولي عهد الأردن بعد الإصابة بكورونا... ماذا قال؟ (فيديو)

كشف ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، عن آخر تطورات حالته الصحية، بعد مرور 4 أيام على إعلان إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وأكد في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية أنه لم يواجه أعراضا خطيرة لفيروس كورونا، لكونه تلقى اللقاح المضاد في مطلع العام الحالي.

ولفت إلى أنه يشعر ببعض الإرهاق بسبب الفيروس التاجي.

وعن الحالة الصحية لوالده العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، ووالدته الملكة رانيا العبد الله، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، صرح نجلهما الأمير الحسين مطمئنا أنهما بأفضل حال، وان نتائج فحوصاتهما الأخيرة كانت "سلبية".



وحرص ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في حديثه مع قناة "المملكة" على شكر الأردنيين على اطمئنانهم على صحته، مؤكدا أن "كلامهم الطيب ساهم في رفع معنوياته".



وختم تصريحاته بتوجيه رسالة إلى كل محبيه هي: "لا تنسونا من دعواتكم".