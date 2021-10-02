عربي-دولي

بلد عربي يعلن عن منح جرعة ثالثة من لقاح كورونا

Lebanon 24
02-10-2021 | 01:00
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أعلن المغرب، أنها يعتزم توفير جرعة ثالثة من لقاحات الوقاية من فيروس لكوفيد-19. 

وقالت وزارة الصحة المغربية، في بيان لها، إنها ستبدأ قريبا في منح جرعة ثالثة من لقاحات الوقاية من فيروس كورونا، في إطار الحملة الوطنية للتلقيح.

وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية الوطنية، والتوصيات العلمية الدولية، لافتة إلى أنه سيتم إبلاغ المواطنين بإجراءات وكيفيات الاستفادة من هذه الجرعة الثالثة، وكذا الفئات المستهدفة.

وقام المغرب حتى الآن بتطعيم 19.8 مليون فرد من بين عدد السكان البالغ عددهم زهاء 36 مليون نسمة، ما جعله يتقدم الدول الأفريقية في عدد اللقاحات الممنوحة للمواطنين. 

ومعظم اللقاحات التي وفرتها المملكة من أنواع سينوفارم وأسترازينيكا وفايزر.
المصدر: سبوتنيك
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