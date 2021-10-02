عربي-دولي

اميرة يابانية تخلت عن منصبها الملكي بسبب شاب... والزفاف هذ الشهر!

Lebanon 24
02-10-2021 | 03:00
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أعلنت الأميرة اليابانية، ماكو، وخطيبها من عامة الشعب، كي كومورو، أنهما سيحتفلان بزفافهما خلال الشهر الجاري.

وقالا إن موعد زفافهما سيكون في يوم الثلاثاء الموافق 26 تشرين للأول، وهو زواج سيجبرها على التخلي عن منصبها الملكي، بحسب وكالة "فرانس برس".

 
وكانت ماكو حفيدة إمبراطور اليابان السابق، أكيهيتو، البالغة من العمر 29 عاما، أعلنت خطوبتها لأول مرة من كومورو في عام 2017، ولكن تم تأجيل موعد زواجهما بعد وجود نزاع مالي بين والدة كومورو وخطيبها السابق.
والتقت الأميرة ماكو وخطيبها كي كومورو أثناء حضورهما الجامعة المسيحية الدولية في طوكيو عام 2012.

وكانت الأميرة ماكو تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، بسبب التغطية الإعلامية لخطوبتها.

وقبل خطبتهما، اشتهر كومورو بلقب "أمير البحر"، وذلك بعد ظهوره في حملة سياحة شاطئية لمدينة فوغيساوا، في جنوب العاصمة.

ومن المتوقع أن تنتقل الأميرة ماكو وعريسها بعد حفل زفافهما إلى مدينة نيويورك الأمريكية، بسبب عمله هناك كمحامي.

وكانت تقارير ذكرت الشهر الماضي أن الأميرة ماكو تخلت عن مبلغ يزيد عن مليون دولار أمريكي، كان من المتوقع أن تحصل عليه لبدء حياتها الجديدة خارج العائلة المالكة.

يشار إلى أن القانون الإمبراطوري الياباني لا يسمح إلا للورثة الذكور بوراثة العرش، وفي حال تزوجت أميرات العائلة غير المتزوجات من عامة الشعب، فسوف يفقدون مكانتهن الملكية.
المصدر: سبوتنيك
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