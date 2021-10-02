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5 وفيات كل دقيقة.. كورونا يتوحش حول العالم بسبب دلتا!

Lebanon 24
02-10-2021 | 05:00
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تخطت حالات الوفاة جراء كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم حاجز الخمسة ملايين، أمس الجمعة، مع تسبب سلالة دلتا في زيادة الوفيات خاصة بين من لم يتم تطعيمهم.

 

وطبقا لمنشور "أور وورلد إن داتا" على الإنترنت، فإن أكثر من نصف سكان العالم لم يتلقوا حتى الآن سوى جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19.

 

ووفقا لتحليل "رويترز" فقد استغرق وصول عدد وفيات كوفيد-19 إلى 2.5 مليون ما يقرب من عام في حين تم تسجيل 2.5 مليون حالة وفاة التالية خلال 236 يوما.

 

وتم تسجيل أكثر من نصف كل حالات الوفيات العالمية خلال سبعة أيام في المتوسط في الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل والمكسيك والهند.

 

كذلك تم تسجيل ثمانية آلاف حالة وفاة في المتوسط يوميا على مستوى العالم خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يمثل خمس حالات وفاة كل دقيقة.

 

المصدر: سكاي نيوز
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