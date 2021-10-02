عربي-دولي

وثيقة سرية أردنية تقترح مقاربة جديدة للتعامل مع دمشق.. وهذه الخطوات المطلوبة

Lebanon 24
02-10-2021 | 07:00
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كتبت "العربية": ألقت عودة خطوط التبادل التجاري والسياحي بين الأردن وسوريا، وزيارة وفد وزاري من دمشق قبل أيام عمان، الضوء على الملف السوري مجددا من زاوية أردنية هذه المرة.

 

ففيما سرت خلال الأشهر الماضية أنباء وتقارير عن احتمال عودة سوريا إلى الحضن العربي، يبدو أن الأردن أعد سلسلة من المقترحات لرعاية الملف السوري.

 

وثيقة سرية أردنية

فقد اقترحت وثيقة سرية رسمية أردنية مقاربة جديدة للتعامل مع دمشق، تقطع مع السنوات العشر الماضية وسياسة تغيير النظام السوري، وتدعو إلى خطوات ترمي إلى تغيير متدرج لسلوك النظام، وصولاً إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية التي دخلت سوريا بعد عام 2011 مع الاعتراف بـ"المصالح الشرعية" لروسيا في هذا البلد، بحسب ما أفادت صحيفة الشرق الأوسط اليوم السبت.

 

وقال مسؤول غربي رفيع المستوى اطّلع على أفكار تلك الوثيقة، إنها نوقشت في الفترة الماضية بين قادة عرب، منهم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بالإضافة إلى الرئيسين الأميركي جو بايدن في واشنطن في تموز الماضي، والروسي فلاديمير بوتين في آب.

 

كما اعتبر أن بعض الخطوات التطبيعية الأردنية التي جرت في الفترة الأخيرة "تلامس هذه المقاربة الجديدة أو مستوحاة من روحها".

 

تغيير سلوك النظام

كما أوضح المسؤول الغربي أن تلك الوثيقة انطلقت من تقييم توصل إلى أن مقاربة الأزمة السورية في السنوات العشر الأخيرة انتهت إلى الفشل، في جميع الجوانب التي تخص السوريين، والجيوسياسية والإرهاب.

 

ولفت إلى أنها اقترحت مقاربة جديدة تؤدي إلى تفعيل الحل السياسي، ومعالجة الأزمة الإنسانية ومنعكساتها الأمنية، بخطوات تراكمية، والتركيز على محاربة الإرهاب واحتواء النفوذ المتصاعد لإيران، على أن يكون هدف هذه المقاربة تغييراً متدرجاً لسلوك النظام، مقابل حوافز تنعكس إيجاباً على الشعب السوري وعودة اللاجئين والنازحين، من دون أن تحدد جدولاً زمنياً واضحاً للتنفيذ.

 

يذكر أن الإجماع العربي لا يزال غير متوفر لعودة دمشق إلى الجامعة العربية بعد تجميد عضويتها في نهاية 2012. وتربط عدة دول عربية تلك الخطوة باتخاذ سوريا خطوات لتطبيق حل سياسي وفق القرار 2254 يحافظ على وحدتها وخروج القوات الأجنبية منها.

المصدر: العربية
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