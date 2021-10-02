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قتلى بسقوط طائرة في أبوظبي!

Lebanon 24
02-10-2021 | 05:28
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أعلنت شرطة أبوظبي عن مقتل 4 أشخاص بعد تحطم طائرة إسعاف هليكوبتر في الإمارة، دون تحديد سبب التحطم.

ونعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي القتلى، وهم مقدم مدرب طيار، خميس سعيد الهولي،
وملازم طيار، ناصر محمد الراشدي، وطبيب مدني، شاهد فاروق غلام، وممرض مدني، جويل قيوي ساكارا مينتو.
 
وقالت القيادة في منشور على تويتر إن القتلى "وافتهم المنية السبت الموافق 2 تشرين الأول 2021، وذلك إثر تعرضهم لحادث سقوط طائرة الإسعاف أثناء تأدية الواجب"، وتقدمت بأحر التعازي والمواساة لأسر القتلى وأقاربهم وزملائهم.

ولم تتضح طبيعة المهمة التي كانت الطائرة تقوم بها، ولم تصرح الشرطة عن مزيد من التفاصيل حول الحادث.
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