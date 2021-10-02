بعد سيطرة طالبان...ما مصير "الجناح الأفغاني غير المكتمل" في إكسبو دبي؟

بقي جناح أفغانستان مغلقًا أمام الزوار، بعد افتتاح معرض إكسبو العالمي في دبي، الجمعة، في مؤشر على "التحديات التي تواجه حكام أفغانستان (طالبان) الجدد"، وفقًا لرويترز.وأفغانستان هي واحدة من نحو 190 دولة مشاركة في إكسبو 2020، الذي يستمر ستة أشهر، والذي فازت بتنظيمه دبي قبل 8 سنوات، وتأجل انطلاقه عامًا بسبب الجائحة.لكن جناح أفغانستان، الذي مولته الحكومة الأفغانية السابقة، قبل أن تطيح بها طالبان من السلطة في آب الماضي، لا يزال غير مكتمل، وظل مغلقًا أمام الزوار.وقال أحد أفراد الأمن في المبنى الذي يضم الجناح، إنهم لم يروا أي أحد يعمل هناك منذ أسابيع.ولم يتضح حتى الآن، ما إذا كان الجناح، المدرج على اللافتات الموجودة في الموقع، الذي تبلغ مساحته 4.3 كيلومتر مربع، سيفتح أبوابه في وقت لاحق خلال معرض إكسبو.وقال ممثل لإكسبو لرويترز إن جناح أفغانستان كان "واحدًا من عدد قليل من الأجنحة غير الجاهزة للافتتاح".وكانت الحكومة الأفغانية السابقة مسؤولة عن جناح الدولة في المعرض، عندما كانت في السلطة، ولم ترد حكومة دبي ووزارة الخارجية الإماراتية على استفسارات رويترز بشأن الجناح الأفغاني.وشدد مسؤولون في إكسبو بوقت سابق، على أن عدم اكتمال بناء الجناح، لا علاقة له بالسياسة، بحسب رويترز.ولم تنجح حكومة طالبان حتى الآن في الحصول على اعتراف دولي، وتواجه حكومتها المؤلفة من الرجال بالكامل انتقادات غربية، منذ أن سيطرت الحركة على أفغانستان بعد انسحاب القوات الأجنبية.وخلال حفل افتتاح المعرض، ظهر علم أفغانستان ذو الألوان الثلاثة بين أعلام الدول المشاركة الأخرى. وتسمي طالبان البلاد "إمارة أفغانستان الإسلامية"، وتستخدم علما مختلفا.ويذكر أن الإمارات، تستضيف الرئيس الأفغاني الهارب أشرف غني. وكانت الدولة الخليجية أيضا، واحدة من 3 دول فقط، اعترفت بحكومة طالبان، عندما حكمت أفغانستان بين عامي 1996 و2001.