عربي-دولي

إيران: نحذر أعداءنا من ثمن باهظ إذا قاموا بعمل غير عقلاني

Lebanon 24
02-10-2021 | 08:30
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أكد وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا آشتياني، قدرة بلاده على تكبيد "أعداء الأمة" ثمنًا كبيرًا في حال قيامهم بعمل "غير عقلاني" على حد تعبيره.

وقال آشتياني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إن أعداء الأمة الإيرانية سيتلقون بالتأكيد رداً مفصلياً في وجه أي عمل أحمق غير عقلاني، وسيتحملون تكلفة باهظة".
 
تغريدة وزير الدفاع الإيراني تأتي في أجواء مشحونة بالخلافات بين بلاده وأذربيجان، عقب أزمة فرض الحكومة الأذربيجانية رسومًا على شاحنات تنقل الوقود الإيراني إلى إقليم قره باغ.

وفي المقابل تأتي كذلك مناورات "فاتحو خيبر" التي بدأت صباح أمس الجمعة، ويشارك فيها لواء الدروع 216 و لواء 316 واللواء 25 ومجموعة المدفعية 11 ومجموعة الحرب الإلكترونية والمجموعة 433 للهندسة القتالية، تدعمهم مروحيات طيران الجيش.

هذه المناورات كانت محل تنديد من الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فيما علقت طهران على تصريحات علييف بالاستغراب، مؤكدة أن حكومة باكو تتعاون مع إسرائيل بالقرب من حدودها.
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