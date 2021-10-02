عربي-دولي

"حالة وبائية معقدة" في فلسطين...ماذا يحدث؟

Lebanon 24
02-10-2021 | 09:30
A-
A+
Doc-P-870408-637687771835461565.jpg
Doc-P-870408-637687771835461565.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مسؤول ملف كورونا في جنوب الضفة الغربية بفلسطين، الدكتور عفيف عطاونة "إننا نعيش ضمن حالة وبائية معقدة في حيثياتها من حيث تسجيل الإصابات والإدخال للمشافي".
 
وأكد عطاونة خلال حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، وجود انخفاض واضح وملموس بأعداد الإصابات المسجلة وفي النسب الإيجابية من العينات المسحوبة التي تتراوح ما بين 7% إلى 10% بشكل يومي.

وأضاف عطاونة: "ما نؤكد عليه أن الإصابات ما زالت موجودة، والإدخال للمشافي يتم يشكل متزايد، وحالات الوفيات تتزايد".

وتابع: "مررنا بموجة وباء منذ الـ8 أسابيع الماضية، وهذه من خصائص الوباء وجود فترات ارتفاع بالإصابات وفترات انخفاض".
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2021-10-02
11:30 | 2021-10-02
11:00 | 2021-10-02
11:00 | 2021-10-02
10:30 | 2021-10-02
10:14 | 2021-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website