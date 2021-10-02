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عربي-دولي
"حالة وبائية معقدة" في فلسطين...ماذا يحدث؟
Lebanon 24
02-10-2021
|
09:30
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قال مسؤول ملف كورونا في جنوب الضفة الغربية بفلسطين، الدكتور عفيف عطاونة "إننا نعيش ضمن حالة وبائية معقدة في حيثياتها من حيث تسجيل الإصابات والإدخال للمشافي".
وأكد عطاونة خلال حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، وجود انخفاض واضح وملموس بأعداد الإصابات المسجلة وفي النسب الإيجابية من العينات المسحوبة التي تتراوح ما بين 7% إلى 10% بشكل يومي.
وأضاف عطاونة: "ما نؤكد عليه أن الإصابات ما زالت موجودة، والإدخال للمشافي يتم يشكل متزايد، وحالات الوفيات تتزايد".
وتابع: "مررنا بموجة وباء منذ الـ8 أسابيع الماضية، وهذه من خصائص الوباء وجود فترات ارتفاع بالإصابات وفترات انخفاض".
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