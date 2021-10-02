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عربي-دولي
بعد انتقادات البرلمان الأوروبي..."إكسبو دبي" ينعى 5 عمال قتلوا خلال التحضيرات له
Lebanon 24
02-10-2021
|
10:00
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كشف منظمو معرض "إكسبو 2020" الذي تستضيفه دبي، اليوم السبت، لأول مرة عن حصيلة الضحايا بين العمال الذي شاركوا في التحضيرات لإقامة هذا المعرض العالمي الضخم.
وأقر منظمو "إكسبو 2020 دبي" بأن خمسة عمال لقوا مصرعهم خلال أعمال بناء هذا المعرض العالمي الضخم من الصفر.
وإجمالا، شارك في أعمال بناء المعرض 200 ألف عامل عملوا إجمالًا حوالي 240 مليون ساعة.
وذكر المتحدث باسم "إكسبو"، سكونيد ماكغيتشين، أثناء مؤتمر صحفي أن السلطات كانت على دراية بتقارير عن انتهاكات بحق العمال خلال أعمال البناء، قائلًا: "اتخذنا خطوات لضمان معالجة هذه الأمور، وتدخلنا بشكل كبير في القضايا المتعلقة بذلك".
ويأتي ذلك بعد أن حث البرلمان الأوروبي الشهر الماضي الدول على عدم المشاركة في "إكسبو دبي" بسبب ما وصفها "ممارسات غير إنسانية لدولة الإمارات أزاء العمال الأجانب"، محذرا من أن هذه الممارسات تفاقمت على خلفية جائحة فيروس كورونا، بما يشمل إجبار العمال على توقيع وثائق غير مترجمة، ومصادرة جوازات سفرهم، وتعرضهم لساعات عمل قاسية في ظروف جوية غير آمنة، وتوفير مساكن غير صحية لهم.
المصدر: روسيا اليوم
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