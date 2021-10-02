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في حال فعلتها...ما هي العواقب لضربة نووية روسية على أميركا؟

Lebanon 24
02-10-2021 | 11:00
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أعلن الضابط السابق في الجيش الأميركي ديفيد باين أن أحدث الأسلحة الكهرومغناطيسية والنووية الروسية والصينية تعرض الولايات المتحدة لمخاطر غير مسبوقة.

في السنوات الأخيرة، أحرزت روسيا والصين تقدمًا كبيرًا في تطوير أنظمة قتالية استراتيجية وبدأت في التفوق على الولايات المتحدة في سباق التسلح. وفقًا لديفيد باين، فإن ميزة روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية في مجال الأسلحة النووية يمكن أن تتحول إلى كارثة للولايات المتحدة، حسب مجلة ناتشونال إنترست.

قالت المجلة: "نتيجة التفوق النووي يمكن أن تكون كارثية".

على مدار الثمانين عامًا الماضية، شهدت الولايات المتحدة العديد من الإخفاقات الاستخبارية الكارثية، من الهجوم الياباني على بيرل هاربور إلى تفشي فيروس كورونا الأخير، وفق المجلة. ديفيد باين مقتنع بأنه حتى اليوم، فإن مجتمع الاستخبارات الأميركية غير قادر على إعطاء تحذير مسبق من هجوم نووي أو كهرومغناطيسي محتمل.

وبحسب المجلة، ستكون عواقب الضربة النووية المحتملة لروسيا على الأراضي الأميريكية كارثية. من المتوقع أنه خلال الاثني عشر شهرًا الأولى بعد الهجوم، قد يموت حوالي 90 % من سكان البلاد بسبب الضربة النووية المباشرة نفسها والجوع والمرض والانحلال الاجتماعي.
وأضافت المجلة: "في حالة وقوع هجوم صيني روسي كارثي على الولايات المتحدة، هناك احتمال قوي بأن يرفض حتى الحلفاء الدفاع عن أميركا خوفًا من مشاركة مصيرها".

وفقًا للمجلة، في الوقت الحالي، تزن الترسانة النووية المشتركة لروسيا والصين ضعف عدد الرؤوس الحربية التي ينشرها الجيش الأميركي. إذا استمر هذا الاختلاف في النمو، فستصبح روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية القوة النووية الوحيدة المهيمنة. في هذه الحالة، لن يكون لحالة القوات المسلحة الأميركية التقليدية أهمية، لأنها لن تكون قادرة على احتواء الخصوم بأي حال من الأحوال.
المصدر: سبوتنيك
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