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فيديو لاعتقال مغربي في كوريا الجنوبية يثير جدلًا واسعًا

Lebanon 24
02-10-2021 | 12:00
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أثار فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي لمهاجر مغربي مقيد في أحد مراكز احتجاز اللاجئين في كوريا الجنوبية، جدلًا واسعًا.

وأكد مصدر لصحيفة "هسبريس" أنه تم التقاط الفيديو في شهر حزيران من هذه السنة.
 
 
وأشار إلى أن السفارة المغربية في سيؤول اتصلت عبر القنوات الدبلومسية بشأن هذا الأمر ليلقى المهاجر المغربي العناية اللازمة.

وأكدت بدورها وسائل إعلام كورية أنه تم تقييد المهاجر المغربي بسبب أعمال عنف قام بها داخل المركز.
 
ونددت جماعات حقوق الإنسان المعنية بالدفاع عن حقوق المهاجرين في كوريا الجنوبية باستخدام القوة المفرطة ضد المعتقل، ودعت إلى معاقبة المسؤولين واتخاذ تدابير لمنع أي تكرار.
المصدر: سبوتنيك
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