شركة عربية تتصدر... تصنيف جديد لأفضل 10 شركات طيران في العالم

احتلت الخطوط الجوية القطرية المرتبة الأولى في أحدث تصنيف لأفضل شركات الطيران في العالم من قبل شركة "سكاي تراكس" البريطانية، وهي هيئة مراجعة تنتج أيضًا قائمة سنوية منتظرة بشدة لأفضل المطارات.

وتأتي جائزة شركة الطيران التي تتخذ من الدوحة مقراً لها في أعقاب فوزها السابق بجوائز موقع Airline Ratings لهذا العام.

ويتم التصويت على جوائز أفضل خطوط طيران في العالم من قبل المسافرين من خلال استطلاع رأي العملاء، والذي امتد هذه المرة منذ أيلول 2019 حتى تموز 2021.وسُئل المسافرون عن أداء وجودة أكثر من 350 شركة طيران عالمية.وجاءت شركة الخطوط الجوية السنغافورية في المرتبة الثانية في قائمة "سكاي تراكس"، بينما احتلت "خطوط أول نيبون الجوية" اليابانية المرتبة الثالثة.وهذه هي المرة السادسة التي تفوز فيها الخطوط الجوية القطرية بجائزة "سكاي تراكس" الأولى.كما حازت هذا العام على جائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم، وأفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم، وأفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، وأفضل صالة طيران على درجة رجال الأعمال في العالم، وأفضل خدمة تقديم الطعام على متن درجة رجال الأعمال.من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "سكاي تراكس"، إدوارد بليستيد، في بيان حول النتائج: "من الواضح أن الخطوط الجوية القطرية حافظت على معاييرها العالية للابتكار والخدمة، سواء في الأوقات العادية أو من خلال الوباء العالمي الحالي".