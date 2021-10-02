حوار أو تصعيد عسكري؟... "إشارات مربكة" ترسلها كوريا الشمالية في علاقتها مع الخارج

"إشارات مربكة" ترسلها كوريا الشمالية في علاقتها مع الخارج، فتارة "ترفع الآمال" في الحوار مع كوريا الجنوبية، وتارة أخرى تطلق صواريخ أو تستعرض أحدث الأسلحة في ترسانتها النووية، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.في الأسبوع الماضي، اقترحت كوريا الشمالية إمكانية إجراء محادثات قمة بين الكوريتين، وقالت إنها ستعيد فتح خطوط الاتصال مع جارتها. كما أطلقت صواريخ كروز بعيدة المدى، وكشفت عن أول صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت.واختبرت بيونغ يانغ، الخميس الماضي، صاروخًا جديدًا مضادًا للطائرات، وفي وقت سابق من أيلول الماضي، أطلقت صواريخ باليستية من قطار خرج من نفق جبلي، وذلك في نفس اليوم الذي وصفت فيه رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، بأنه "غبي".وبحسب الصحيفة فإن كوريا الشمالية تتبع استراتيجية ذات شقين، تسمح لها باستعراض "عضلاتها العسكرية"، من دون المخاطرة "بالانتقام منها، أو إعاقة فرص الحوار معها".وفي غياب أية محادثات مع واشنطن، ذكرت التجارب الصاروخية العالم بأن كوريا الشمالية تطور أسلحة متطورة بشكل متزايد، وصواريخ قادرة على حمل رؤوس حربية نووية. وهناك صواريخ قصيرة المدى، وأخرى لا تزال قيد التطوير، وهذه لا تشكل تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة، وفقًا للصحيفة.وحرصت كوريا الشمالية على عدم المبالغة في تجاربها، حيث تمتنع عن اختبار صاروخ نووي أو صاروخ باليستي عابر للقارات، الأمر الذي قد يدفع واشنطن إلى اتخاذ إجراءات بفرض عقوبات جديدة أو ما هو أسوأ.وقال يانغ مو جين، الأستاذ في جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول: "إن كوريا الشمالية حريصة على عدم تجاوز الخط الأحمر". ووسط كل هذه التجارب الصاروخية، تشير كوريا الشمالية إلى أنها مهتمة بالحوار.ويطلق على "اللعبة الجيوسياسية المفضلة" لكوريا الشمالية أسماء مختلفة، مثل استراتيجية "حمام الماء الساخن والبارد".وقد خدمت النظام بشكل جيد على مر السنين، حيث أثار آمال السلام الزائفة في كثير من الأحيان، بينما استمر في تطوير واختبار أسلحة جديدة، وفقًا للصحيفة.وحثت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مرارًا كوريا الشمالية على العودة إلى المحادثات من دون شروط مسبقة، لكن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قال إنه لن يستأنف المفاوضات حتى يقتنع بأن واشنطن مستعدة لتخفيف العقوبات و"سياستها العدائية"، بما في ذلك التدريبات العسكرية السنوية المشتركة التي تجريها مع كوريا الجنوبية.وأعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء الماضي، أنها لا تضمر لكوريا الشمالية "أي نوايا عدائية" وتدعوها مجددًا للدخول في حوار من دون أي شروط مسبقة، وذلك بعيد إعلان الزعيم الكوري الشمالي أن دعوات الحوار الأميركية هدفها "إخفاء خداع (الولايات المتحدة) وأعمالها العدائية" تجاه بلاده، حسب تعبيره.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن "سياستنا تهدف إلى مقاربة تدريجية وعملية لدبلوماسية جادة ودائمة مع كوريا الشمالية"، مجددًا التأكيد على أن إدارة الرئيس جو بايدن مستعدة للقاء مسؤولين كوريين شماليين من دون أي شروط مسبقة.